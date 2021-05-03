操盤手看台股：兩手策略持續 短線看財報、波段看漲價

今年 4 月下旬曾提及台股由於增量資金挹注，再加上當沖客的每日進出，量能當然會放大，後續投資人要盡快適應行情的節奏，迎接日均量 5000 億的新時代；果然在 4 月最後一個交易日，台股單日成交量又一次來到 5000 億之上。上周提到目前台股以輪動模式在行進，讓指數維持在萬七之上，後續的觀盤重點在於強勢類股能否守穩上升趨勢線；只要上升趨勢線能守穩，後續就還有機會創高。

台股能夠維持輪動模式的原因，關鍵在於資金動能，過去許多人會以 M1B 年增率來觀察台股，其實這不夠全面；因為 M1B 年增率僅能看出比較基期之間的變化 (幅度)，對於投資人來說，還要看 M1B 本身，才能知道資金充沛的程度。以央行 4 月公布的資料來看，台灣 2021 年 3 月 M1B 貨幣總計數達 22.9 兆元，而該數字 2008 年 3 月時只有 8.2 兆元，等於近 13 年來，該數字增加了近 1.8 倍，這與全球瘋狂 QE，實施寬鬆貨幣政策有關，這即是資金動能的底氣。若再把台灣 M1B 貨幣總計倍數 22.9 兆元，與近日台股市值約 53.6 兆元，放在一起對比，目前倍數約 2.3 倍，尚低於 2008 年金融海嘯前的 2.8 倍，其實不能算高，故還有許多資金在找機會，建立持股部位，特別是針對各大產業龍頭。

後續台股能否續漲，觀察 M1B 年增率的變化毋庸置疑，因為股市的上漲在於資金流入的速度；但是對於個別產業，甚至個別企業而言，有限的籌碼 (公司家數有限、股本膨脹有限) 一旦被資金鎖定，行情往往能夠超越大盤，這次的泛原物料股 (包含傳產、電子) 都有這樣的意味。這樣的情形反映在股價上，即是股價沿著上升趨勢線一路上攻。當股價回到上升趨勢線附近或是股價與 10 日均線的乖離收斂後，就會有新買盤進場點火，如鋼鐵的中鋼、中鴻，塑化的台聚、華夏、中石化，散裝航運的裕民、台航，面板的友達、群創、彩晶等都屬於這一類標的。若進一步來看，這些泛原物料股的共同特徵在於這幾年產業秩序經過一定的重建，供給相對有限，一旦需求增溫，營運好轉幅度相當可觀，後續在 LINE@粉絲團中有進一步解析。

近日提到現階段 IC 設計進入個股時代，重點在於第 1 季的財報，還有 5 月上旬將公布的 4 月營收，近日包括智原、聯發科等，第 1 季財報優於預期的個股多有表現，且有續漲空間，後續的 4 月營收要進一步追蹤；當中聯發科今年第 1 季 EPS 達 16.21 元，優於市場預期，全年營運看俏，吸引買盤湧入，後續對於高價電子的比價效應要觀察，而同集團的揚智、晶心科、亞信等也要留意。對於一個操盤手而言，如近日所述採取兩手策略，把資金分成兩部分來適度配置為先，一部分聚焦第 1 季財報績優生，會有目標價上修的行情，而另一部分則鎖定漲價概念的泛原物料股，持續以上升趨勢線來觀察。(五月起，本專欄將改為週一、三、五刊出。)



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