疫苗助陣全球股市多頭 勞動基金3月大賺921億元

疫苗施打與美國擴大紓困激勵股市多頭續航，勞動基金也順勢繳出正報酬績效，根據勞動基金運用局統計，勞動基金 3 月大賺 921.5 億元；截至 3 月底止，勞動基金收益數共 1849.4 億元，收益率 4.12%。

勞動基金運用局今 (3) 日公布勞動基金運用最新績效，其中規模最大、攸關勞工退休金權益的勞退基金，新、舊制勞退基金兩者皆繳出正報酬收益，新制勞退基金收益 1100.9 億元、收益率近 4%，舊制勞退基金收益 439.3 議員、收益率逾 5%。

根據統計，包括新、舊勞退基金，截至 3 月底累計總收益數共 1540.2 億元、收益率 4.3%。

在勞動基金部分，包括勞保基金、就業保護基金、職災保護基金與積欠工資墊償基金也全都繳出正報酬收益率，累計勞動基金收益數共 1849.4 億元、收益率共 4.12%。

另外，如果加計國保與農退基金，累計總收益數共 2010.3 億元、收益率共 4.11%。

在基金規模部分，整體勞動基金截至 3 月底止，總規模共 4 兆 7406 億元，其中新制勞退基金規模 2 兆 8289 億元，舊制勞退基金規模為 9179 億元，勞保基金規模為 8297 億元，就保基金規模為 1392 億元，職災保護專款規模為 108 億元，積欠工資墊償基金規模 141 億元。

展望後市，勞動基金運用局認為，全球整體經濟在各主要國家持續擴張性貨幣及量化寬鬆政策，將有助全球經濟邁向復甦，惟後續仍需觀察疫情是否能有效獲得控制，仍是影響國際景氣關鍵因素。