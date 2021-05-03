任天堂Switch傳本年度產量將拉高至3000萬台

日本電玩大廠任天堂 (Nintendo)(7974-JP) 計畫，在 2021 年度將 Switch 主機的生產台數拉高到 3000 萬台左右，屆時累計生產台數估將達 1.1 億台。

任天堂這項決定顯然是瞄準宅經濟需求，但是面對半導體短缺問題，能否順利達成目標，也成市場關注焦點。

根據《日本經濟新聞》2 日 (週日) 報導，任天堂為了增產，已經與多家零件製造廠進行接觸，數名相關人士在接受日經新聞採訪時證實，任天堂正在思考擴大生產。一般認為，任天堂有可能推出畫質更佳的高階 Switch 主機。

不過，任天堂則向日經新聞表示，對於生產台數及高階機種的相關提問，無法表示意見。

截至 2020 年底，任天堂 Switch 的累計銷量約 8000 萬台，若加上本年度生產目標，累計銷量將達 1.1 億台，這個數字也將超越以往暢銷的 Wii 主機。

2020 年在肺炎疫情帶來的宅經濟支撐下，還有《集合啦！動物森友會》等人氣軟體助攻，任天堂的合併獲利創新高。即將公布的 2020 年度財報，獲利方面也將因 Wii 與 Nintendo DS 熱銷，寫下 2008 年度以來的亮眼數字。

任天堂 Switch 自從 2018 年展開訂閱服務「Nintendo Switch Online」後，帶來可觀獲利，玩家們可經由網路來進行線上對戰，會員人數在一年增加到兩倍以上，截至 2020 年 9 月已超過 2600 萬人。

然而，當前面對全球性半導體短缺問題，各行各業都為了如何確保足夠晶片而大傷腦筋。任天堂社長古川俊太郎在今年二月曾表示，「當前有確保必要零件」，不過也提到，「跨入今年之後的需求超乎預期，特別是部分日本製品有可能出現短缺。」