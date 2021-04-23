〈美股早盤〉美股開盤漲跌不一 道瓊小跌百點內 英特爾挫近7%

美股周五 (23 日) 漲跌不一。截稿前，道瓊工業指數跌 61 點或近 0.18％，那斯達克綜合指數漲 0.5%，標普 500 指數漲 0.3%，費半漲 1.05%。英特爾公布 Q2 EPS 財測不符預期，截稿前挫近 7%。

本周美股表現不一，不斷在全球疫情升溫的擔憂情緒和樂觀經濟數據間來回波動。有交易員認為，在股市創下新高水平後，投資人正在尋找新的動能，並藉由觀察企業財測後和關鍵經濟數據，來衡量經濟復甦是否足夠證明股票的高估值合理。

關注消息面，多家報導傳出拜登考慮大幅上調富人的所得稅和資本利得稅，且後者的調升幅度幾乎倍增。消息傳出後，美股周四午盤一度翻黑。

據了解，拜登計畫將收入 100 萬美元以上美國人的資本利得稅當前的 20%，上調至 39.6%，並將所得稅率自 37% 調升至 39.6%，部分支應將於下周發表的「美國家庭計畫」(American Families Plan)。

受拜登加稅消息影響，比特幣周四急跌至 5 萬美元下方，拖累 Riot Blockchain(RIOT-US) 和 Marathon Digital(MARA-US) 等區塊鏈概念股開盤均挫 7%。

美國下周將發布最新 GDP 報告，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 等大型科技巨頭財報也將重磅登場。

IHS Markit 即將公布美國 4 月採購經理人指數 (PMI)，市場繼續關注美國製造業和服務業的月度表現。

截至台北時間周五 (23 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 61.52 點或 - 0.18%，暫報 33754.38 點

那斯達克綜合指數上漲 66.09 點或 0.48%，暫報 13884.50 點

標普 500 指數上漲 10.32 點或 0.25%，暫報 4145.30 點

費半上漲 32.80 點或 1.05%，暫報 3165.97 點

台積電 ADR 上漲 1.70% 至每股 117.28 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.545%

紐約輕原油下跌 0.05% 至每桶 61.40 美元

布蘭特原油下跌 0.17% 至每桶 65.29 美元

黃金上漲 0.47% 至每盎司 1790.30 美元

美元指數下跌 0.43% 至 90.930 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 6.94％，至 58.23 美元。

英特爾周四公布 2021 財年 Q1 財報營收雖優於預期，但資料中心業務營收意外較年同期減 20%，連帶拖累毛利率下滑至 55.2%。此外，英特爾公布 Q2 non GAAP EPS 遜於分析師預期。

Snap(SNAP-US) 早盤上漲 9.23％，至 62.35 美元。

Snap 周四公布 2021 財年 Q1 營收、虧損均符合預期，每日活躍用戶數成長 22% 至 2.8 億人，同樣擊敗市場預期。該公司同時宣布本季自由現金流為成立以來首次轉正，報 1.26 億美元。

Honeywell(HON-US) 早盤下跌 3.04％，至 222.26 美元。

工業集團 Honeywell 周五公布最新財季 Q1 銷售額 85 億美元，EPS 報 1.92 美元，雙雙勝過預期，同時上調全年財測。該公司預期全年銷售額增約 4%，優於此前預期的 2.5%，EPS 預期 7.88 美元，優於此前預期的 7.8 美元。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 21:45 將公布美國 4 月 Markit 製造業 PMI，預期 60.0，前值 59.1

台北時間 21:45 將公布美國 4 月 Markit 服務業 PMI，預期 61.3，前值 60.4

台北時間 21:45 將公布美國 4 月 Markit 綜合 PMI，前值 59.7

台北時間 22:00 將公布美國 3 月新屋銷售年化總數，預期 868.0 萬戶，前值 77.5 萬戶

台北時間 22:00 將公布美國 3 月新屋銷售年化月增率，預期 12.0%，前值 - 18.2%

華爾街分析：

談到拜登考慮加稅的傳聞，Eastspring Investments 投資組合經理 Nupur Gupta 表示，這並不影響股市復甦。他認為股市確實處於緊繃狀態，但這也是為何任何負面消息都可能在短期內導致市場盤整的原因。

Charles Schwab 固定收益首席策略師 Kathy Jones 則認為市場的立即反應似乎有點過頭。她指出包含稅收提議在內，投資人不會知道這些政策最後發展會怎麼樣，這有點像是公開競標，投資界肯定會出現激烈遊說，進而調整這些稅收數字。

儘管如此，就現階段來說，她警告當股票估值處於高位時，任何負面消息都可能引發拋售。