抗戰蘋果！臉書祖克伯推IG商城 大賺業配財

臉書 (FB-US) 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 週二 (27 日) 宣布 Instagram 一系列功能，將協助創作者從內容中取得更多營收。

該功能包含，可媒合創作者和品牌的商城，只要創作者的內容符合品牌想要觸及的受眾，就會為其媒合。

Instagram 負責人 Adam Mosseri 表示，許多社交媒體的創作者已可有償張貼贊助內容，但該商城的目標是讓 Instagram 更能協助品牌挖掘潛在創作者。

「我們應該能幫助品牌找到合適的創作者，要能讓品牌產品與創作者內容保持一致，反之亦然。」Mosseri 與祖克伯在 Instagram Live 直播上說道。

臉書也正在適應蘋果 (AAPL-US) 的隱私變革，由於新的 iOS 對廣告識別碼 (IDFA) 和 app 追蹤的限制，讓小公司無法精準地投放廣告，使得以廣告營利的社交媒體平台以及其提供免費服務的商業模式遭到動搖。

藉由更多商業和銷售行動直接在自家 app 上進行，臉書可以更有效地向用戶投放客製化廣告，並向廣告商展示這些廣告的有效性。

祖克伯還宣布了創作者商店，可讓創作者在個檔頁面上直接向 Instagram 用戶出售商品。

去年該公司推出了臉書商店 (Facebook Shop) 和 Instagram Shops，也是為了促使更多商業行動直接在臉書服務上進行，這些商店可以讓企業直接向用戶販售，一些頂級創作者如 Kim Kardashian 已經在其 Instagram 個檔頁面上開設商店。

「去年這點特別重要，許多實體商店不得不在封城期間關閉營業，但線上商店持續運作。這可以是更個人化且便捷的體驗。」祖克伯說。

祖克伯還宣布了一個會員商城，創作者如果在內容中提到某些產品，就可自該產品的銷售額中分得一杯羹。

「大眾喜歡看這些創作者推薦好東西，尤其是這些創作者的專精領域。」祖克伯說。

但目前祖克伯和 Mosseri 尚未具體公布這些功能的推出時間。