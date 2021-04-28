華爾街看好蘋果財報報喜 Q2營收年增估逾30%

眾所矚目的蘋果 (AAPL-US) 最新財報將於周三 (28 日) 盤後揭曉，華爾街預計，蘋果營收可望較去年同期增逾 30%，創 9 年來最佳單季表現，並看好部門營收均可呈雙位數成長。

FactSet 研調分析師預期，在 5G iPhone 12 系列、Mac 和 iPad 等裝置需求帶動下，2021 會計年度第 2 季蘋果營收估達 770 億美元，年增 32%；利潤估達 166 億美元，年增 48%，營收增速可望寫下 2012 年 3 月以來最佳單季表現。

蘋果各產品部門表現：(華爾街共識預期)

iPhone 銷售額：414 億美元，年增 43%

iPad 銷售額：56 億美元，年增 29%

Mac 銷售額：68 億美元，年增 27%

Apple Watch 和 AirPods 為主的可穿戴裝置銷售額：74 億美元，年增 18%

服務收入：155 億美元，年增 16%

除了業績表現，市場還將關注 Mac 和 iPad 的強勁銷售力道是否能夠延續。部分投資人擔憂，隨著越來越多人重返學校和辦公室，PC 需求增長可能趨緩。

另一項關注焦點在 iPhone 銷售熱潮的延續性，市場多頭寄望 iPhone 12 系列機型帶動「超級換機周期」，可重演過往的銷售盛況。有幾位分析師認為，消費者對於 iPhone 12 系列高階產品的偏好正在推高平均售價，有機會帶動營收強勁增長。

發布財報之際，華爾街還預期，蘋果將釋出資本配置相關訊息。該公司去年同期宣布執行規模 500 億美元庫藏股，同時將季度配息上調 6%。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Katy Huberty 認為，蘋果可能將股息調高 10%，並擴大庫藏股規模至 600 億美元。

Huberty 預計，蘋果上季財報可望強勢勝過預期，營收將超過 800 億美元，所有產品部門年增率至少為 19%，且特別看好 Mac 和 iPad 銷售表現，預計兩者增幅分別達 53% 和 52%，大大勝過市場預期。

她將蘋果股票評級定為「增持」(Overweight)，目標價為 158 美元，較周二 (27 日) 收盤價高出 17.6%。