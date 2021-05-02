松瑞藥兩項新型口服藥物今、明年取證 營運續創高峰

原料藥廠松瑞藥 (4167-TW) 跨入 CDMO(委託研發代工) 領域有斬獲，替客戶開發的兩項美國新型口服培南藥物，可望在今、明年取得美國 FDA 核准，另外，美國合作夥伴拓展下游客戶，全年營收、獲利有望續創高。

據統計，2025 年新型口服培南藥物市場規模，將超過 50 億美元，且有機會取代目前市面上的口服奎諾酮類抗生素。口服培南藥物主要針對一般尿道炎病患，由於新冠疫情爆發後，醫療院所將資源投入住院病患照護，尿道炎病患在無法赴醫院看診下，轉向至社區診所看診拿藥，而口服培南藥物可在家自行服用，催生出潛在需求。

再者，美國許多病患服用口服奎諾酮類抗生素後，抗藥性比例達 3 成，目前美國社區型醫院待新型口服培南藥物上市後，將優先讓高風險尿道炎病人、年長者、糖尿病等慢性病體質病人優先用藥，進一步擴大松瑞藥出貨量。

松瑞藥主要產品線為美洛培南 (Meropenem) 及厄他培南 (Ertapenem)，兩項針劑產品在美國市占率已達雙位數，總經理陳勇發表示，厄他培南在美國仍具成長空間，只要能穩定供貨給學名藥廠，長期來看，有機會搶下原廠 35% 市占。

此外，松瑞藥美國銷售合作夥伴 Apotex & Sandoz，除已取得醫院集體採購組織大單，近期積極拓展下游客戶，拉貨動能強勁，帶動美洛培南與厄他培南朝美國市占第一邁進，推升松瑞藥今年營收、獲利續拚成長。

松瑞藥第 1 季營收 5.06 億元，季減 11%、年增 18%；毛利率 31%，季減 3 個百分點、年增 1 個百分點；營利率 17%，季減 2 個百分點、年增 11 個百分點；稅後純益 8000 萬元，季減 13%、年減 12%，每股純益 0.27 元。