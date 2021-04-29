房屋稅稅額估約810億 自住用占比高達7成

房屋稅 5 月即將開徵，根據財政部統計，全國房屋稅開徵件數共 908 萬件、開徵稅額約 810 餘億元，分別較去年增加 1.9%、2.3%，其中今年新增的 17 萬件中，高達 7 成為自住，顯示自住房屋占比還是比較多。

財政部今 (29) 日舉行房屋稅開徵記者會，根據財政部統計，房屋稅額來自六都貢獻比重將近 8 成，累計稅額共 636.57 億元，包括台北市、新北市、桃園市、台中市與高雄市開徵件數與稅額都較去年增加逾 1 成。

進一步比較六都差異，其中以台中市新增件數居冠，開徵件數較去年多了 6.18 萬件、年增 5.62%；稅額增幅最多則是高雄市，今年稅額較去年增加 4.03 億元、年增幅將近 4%。

台中市稅務局局長沈政安分析，台中開徵件數增幅高居全台之冠，主要是重劃區交易升溫所帶動；至於高雄市稅額成長，則是來自於營業用房屋挹注，進而帶動稅額增加。

沈政安指出，今年房屋稅主要仍以自住為大宗，自住或公益出租戶數共 707.69 萬戶、稅額 312.25 億元，其次則是營業用與私人診所，累計戶數共 93.43 萬戶、稅額 346.27 億元。

另外，非自住用戶數共 73.25 萬戶、稅額 71.6 億元；非住家與非營業用戶數共 33.79 萬戶、稅額共 80.64 億元。