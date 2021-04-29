逾百位業務員擅自代刷保費7.79億元 南山人壽遭重罰760萬元

金管會今 (29) 日表示，近日對南山人壽日常監理及金融檢查時，發現有些保單的保戶受益人選項是勾選業務員，經查竟有超過百位的業務員，擅自用自己或他人的信用卡幫保戶刷保費，金額高達 7.79 億元，有違反保險法及洗錢防制法等相關規定情事，共計 9 項缺失，依保險法核處罰 760 萬元整及 6 項糾正。

金管會表示，南山人壽清查 2018 年 9 月至 2020 年 6 月期間，查有保單除業務員且不是保單關係人，以信用卡代他人繳交保險費，涉案業務員高達 122 人，交易筆數高達 558 筆，繳費金額高達 7.79 億元，並發生於多家分公司，非屬單一個案，情節重大。

金管會表示，此案應是客戶與業務員有些利益交換，業務員有利可圖，再分給保戶；但南山在去年 6 月就有接獲類似疑似有業務員代保戶刷卡繳保費，但一直到 7 月才開始辦理疑似洗錢交易申報級重大偶發通報。

金管會進一步指出，該公司對於信用卡繳交保險費之作業規定、控管機制，均未對持卡人是否為保單關係人予以審核控管，不利公司檢核信用卡持卡人作業，且該公司所建立防範保險業務員持有或使用保戶網路投保或網路保險服務帳號及密碼的內控作業顯有缺失，已要求公司按照業務員管理規則處分業務員。