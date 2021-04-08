〈財政部立院備詢〉房地合一稅2.0拍定7/1上路 財長：一個月內完成法規預告

房地合一 2.0 昨 (7) 日完成朝野協商，拍板 7 月 1 日上路，立委關切，相關子法規何時出爐，財政部長蘇建榮答詢時說，會以現有的房地合一稅為基礎，預計將在 1 個月內備妥子法規並對外預告。

蘇建榮今 (8) 日列席財委會備詢，針對房地合一稅 2.0 修正與子法規預告相關細節，做上述表示。

房地合一稅最快下周就能完成三讀，為避免錯殺無辜，新版房地合一稅將針對都更、危老重建，以及銀行依《銀行法》處分不動產擔保品，以子法規方式訂定排除條款，讓符合條件的交易可適用 20% 較輕的稅率。

根據朝野協商結果，房地合一稅 2.0 訂定 7 月 1 日為日出時間，民進黨立委林楚茵質詢時問，距離房地合一稅 2.0 施行只剩約 2 個月的時間，相關子法規是否來的及訂定？

蘇建榮答詢時表示，房地合一稅 2.0 將以目前的 1.0 版本為基礎進行修正，相關申報書表也將在 1 個月內公告，有信心在一個月內完成修法細節與法規預告。

賦稅署長許慈美補充說明，房地合一稅 2.0 實施日期 7 月 1 日，在作業時程較為緊迫，因此房地合一稅 2.0 子法規的預告期將縮短為一個月，並如期在 7 月 1 日正式上路。