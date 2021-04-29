高盛：現在就將比特幣稱為數位黃金還言之過早

高盛 (Goldman Sachs) 表示，由於全球新冠肺炎確診病例數再度激增，近期避險情緒上升，比特幣卻未能成為防禦性資產，表明要將它作為新的數位黃金仍然言之過早。

高盛在週三 (28 日) 的一份報告中表示，人們越來越擔心比特幣的長期價值，包括與其他加密貨幣的競爭、大量能源的消耗以及使用案例的不足。

高盛商品研究主管 Jeff Currie 在報告中表示，由於全球範圍內確診病例數激增，風險情緒變得更加謹慎，這對防禦性資產帶來一些利多。但是，在此期間，比特幣從近 65000 美元的歷史高點跌至 50000 美元以下，交易情況表明，比特幣可能更像銅，而不是黃金。

儘管從那時起，比特幣已經有所回升，目前交易價格超過 54000 美元，但它的表現已經被包括以太幣在內的其他加密貨幣所超越，目前以太幣政在接近歷史高點的 2734.95 美元。

報告中指出，這與比特幣是主要的加密貨幣的說法背道而馳，並且，也引起人們對比特幣是數位黃金看法的質疑。

此外，報告中也指出，比特幣對環境的影響和危害令人擔憂，因為比特幣每年的用電量就超過阿根廷一個國家。

另外，比特幣可以作為長期價值儲存的使用案例也並不足夠。Currie 表示，諸如黃金、藝術品、鑽石、葡萄酒之類的傳統長期有價值的藏品，除了本身具有價值外，還具備用途。

高盛表示，比特幣失去主導地位的風險越來越大。比特幣要和黃金競爭避險需求市場還為時過早，不過，兩者仍然可以共存。