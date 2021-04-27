市場轉趨謹慎 比特幣上周資金外流2100萬美元 創歷史紀錄

經歷上周比特幣跌破 6 萬美元並陷入修正後，CoinShares 周一 (26 日) 統計數據顯示，比特幣上周資金流出金額創紀錄，加密貨幣的看多情緒也轉向謹慎。

CoinShares 表示，4 月 23 日當周比特幣的資金流出達到 2100 萬美元，創歷史紀錄最大單周資金流出，資金流入僅 130 萬美元，是去年 10 月以來最低的單周數字。

不過根據 CoinShares ，上周資金流出量僅占加密貨幣總管理資產的 0.05%，今年至今每周平均資金流入量約占 0.6%。

截至上周，市場管理的總加密資產為 543 億美元，低於 4 月中旬的 642 億美元。

Forex.com 全球市場研究主管 Matt Weller 認為，上周因為新疆比特幣礦場停電等特殊因素，驅使市場快速將資金撤出比特幣。

在中國新疆、山西和貴州等省發生嚴重的煤礦事故期間，中國政府要求當地的燃煤電廠進行安全措施檢查並臨時停電，使新疆的資料中心和比特幣礦場不得不關閉。

比特幣 4 月中旬在 Coinbase 直接上市的激勵下一度漲到 6.5 萬美元，但不久後即崩跌近 25%。比特幣周一跌深反彈、大漲逾 10% ，報 53725 美元，凸顯該資產的大幅波動性。

相對於比特幣，第二大加密貨幣以太坊崩跌後已於近日站回先前高點，周一漲 11% 至 2514 美元，上周也出現 3400 萬美元的強勁流入。今年迄今，以太坊資金共流入 7.92 億美元，占該幣總資產管理規模的 8%，反映市場恢復正向情緒。

Forex.com 全球市場研究主管 Matt Weller 談到區塊鏈升級計畫時表示，備受期待的以太幣手續費市場機制 EIP-1559 即將於 7 月登場，將吸引加密資產投資者繼續儲存以太坊，並將大大減少該幣的新供給。