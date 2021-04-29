擴大加密貨幣應用 傳Coinbase金融卡將登陸Apple Pay

據外媒周三 (28 日) 報導，加密貨幣平台 Coinbase (COIN-US) 似乎正計劃讓自家的加密貨幣簽帳金融卡「Coinbase Card」登陸 Apple Pay，讓用戶可以在 App store，軟體和線上購物，提高加密貨幣使用率。

科技媒體 MacRumors 發現，Coinbase 軟體程式碼中新增「CardGoogleApplePay」的圖像，是 Coinbase Card 可能登陸 Apple Pay 的證據。

Coinbase Card 是 Visa 簽帳金融卡，允許用戶在全球各地以加密貨幣消費，額度取決於 Coinbase 帳戶餘額，用戶可透過 iOS 軟體選擇使用哪種加密貨幣。

自 2020 年 3 月以來，Coinbase Card 已可支援 Google Pay，不過僅限於歐洲與英國使用，Apple Pay 仍無法使用。Coinbase Card 在美國仍無法在 Google Pay 和 Apple Pay 上使用。

Coinbase 本月中旬於那斯達克交易所直接上市，上市後市值超過 800 億美元，成為新聞熱點。直接上市也引起消費者興趣，Coinbase iOS 軟體下載量激增，4 月 19 日下載量超過 38.6 萬次，是平均每日下載量的兩倍以上。

比特幣受到 Coinbase 利多激勵，在四月中旬飆破 6 萬美元大關，一度挑戰 6.5 萬美元，不過隨後受到監管機構加強監督等消息影響而暴跌，本周一度跌至 4.7 萬美元。