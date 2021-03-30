西南航空下訂100架Max 波音浮現3大利多 股價看俏

波音 (BA-US) 獲西南航空採用更多 737 MAX 客機的消息激勵，週一股價漲逾 2%，但分析師認為好消息不只如此，波音股價出現 3 大利多。

波音週一上漲 5.65 美元獲 2.31%，收 250.52 美元。

Max 飛機效率高 西南下訂 100 架

西南航空 (LUV-US) 向波音下訂 100 架 MAX 噴氣式飛機，意味該公司已經向波音訂購 350 架飛機，另外還有 270 架飛機的選擇權。此舉將西南航空的訂單擴展至 2031 年。該公司表示，這將「同時加快 737-700 的退休速度，並在新飛機和現有飛機訂單上投資超過 100 億美元，進一步提高燃油效率並降低碳排放量。」

選擇波音 Max 很大的原因之一就是能降低燃料費用，西南航空營運長 Mike Van de Ven 表示，「Max 飛機配備 CFM 國際的 LEAP-1B 引擎，可以實現相當出色的運作效率，例如將燃油消耗率降低 14%。」

全球不斷接種疫苗 航空旅遊人數逐漸上升

先前 Max 飛機在短短 5 個月內發生 2 起墜機事件，此後遭全球禁飛近 2 年，股價受到重挫。波音投資者關切的兩大重點，一個是 Max 飛機重返天際，另一個就是航空旅遊業自新冠疫情中復甦回來的狀況。前者在去年 12 月成功復航後，未傳事故，後者則隨著新冠疫苗問世與推廣而漸露曙光，讓波音今年迄今股價上漲 18%。

上週日約有 160 萬人在美國登商用機，與疫情前 2019 年同期相比下降約 37%，但 2020 疫情年同日僅有 18 萬人登機，相比之下狀況已經改善許多，且此人數已持續數月每週增長。

波音 787 恢復交機

此外，波音已經恢復 787 飛機的交付，這一點也相當重要，先前因品質控制問題，波音已暫停交機長達數月。787 是機身更龐大的雙走道噴射飛機，飛行距離比 737 MAX 更遠。

高勝分析師 Noah Poponak 報告指出，「我們認為這對消除投資者疑慮大有幫助，有了 737 MAX 和 787 的交付和航空旅遊業復甦，波音準備迎接強勁的自由現金流復甦，資產負債表的去槓桿化以及多年交機量的增長。」

他給予波音買進評級，目標價 275 美元。

然而，Poponak 較平均分析師看漲波音。追蹤波音的分析師中僅約 50% 給予買進評級，低於道指成分股約 60% 的平均買進評級，且華爾街分析師對波音的平均目標價也僅約 244 美元。