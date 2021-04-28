精測今年營收成長將優於業界平均1成

半導體測試介面廠精測 (6510-TW) 今 (28) 日召開法說會，總經理黃水可表示，今年第二、四季業績將優於過去水準，全年營收也會比整體產業平均 10% 增幅好，他並強調，水電、料源都充足，目前最缺的還是高階研究人才。

就整體產業來看，黃水可指出，全球半導體市場規模自 2019 年後逐年復甦，今年在美中科技戰及疫情影響下，客戶拉高安全庫存水位，預期全年半導體市場規模可望年增 10.9%。

探針卡方面，黃水可表示，去年全球半導體探針卡產值約 21.26 億美元，今年預估成長至 23.68 億美元，明年進一步增加至 26.08 億美元，近 2 年 CACR 達 10.7%；公司透過新舊客戶訂單同步成長，預估今年業績將優於整體產業的 10% 增幅，盼能像過去維持高成長態勢。

展望今年，黃水可表示，過往第一、四季是淡季，第二、三季則是旺季，不過，今年第一季因客戶驗證延後，淡季更淡，預期第二季與第四季業績將優於過去水準，第三季前業績將逐季成長。

整體而言，黃水可指出，今年探針卡包括 AP、ASIC、RF 與 PMIC 等應用都會同步成長，探針卡全年營收占比將優於去年平均 27% ；電視應用晶片探針卡已出貨，最快第 2 季底到第 3 季初可望貢獻營收。

對於近期傳出掉單利空，黃水可強調，雖然有其他區域的訂單波折，但畢竟只是一張訂單，配合公司產能調度，對營運不會產生影響，也因為這個調整，有更多資源可布局高單價的探針卡。

除探針卡外，精測新的下一代多層有機載板 (MLO) 新品將量產，有些大客戶相對謹慎，要做可靠度量產驗證，已開始出貨一、兩個月。

對於水電議題，黃水可則說，興建營運總部時，就留了很大的地下水池，平常就已儲備足夠的地下水量；去年發現電力供給是挑戰，內部也建置全廠發電機。

至於料源方面，持續致力於提升料的安全水位，目前為止能夠滿足客戶需求，最欠缺的還是高階研究人才。