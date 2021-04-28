〈致伸法說〉筆電需求持續強勁 本季營收成長幅度視缺料而定

致伸 (4915-TW) 今 (28) 日召開法說，財務長蕭英怡表示，今年最大成長動能來自電競、筆電相關產品，產能幾乎滿載，但缺料狀況持續吃緊、庫存水位低，預期第 2 季營收有望維持年成長，不過幅度仍須視追料狀況而定。

展望本季，致伸三大產品線拉貨動能暢旺，其中，智慧介面儘管去年筆電需求暴增、墊高基期，不過動能一路延續至今年，電腦、電競與消費產品第 2 季營收有望維持雙位數，此外，近期拿下歐洲品牌智慧家庭標案，預計下半年出貨、貢獻營收。

視覺影像方面，致伸開發的汽車先進駕駛輔助系統 (ADAS)，打入美系電動車大廠供應鏈，除供應北美廠，去年開始供應中國廠，且出貨優於預期，後續會爭取德州廠與柏林廠訂單，出貨有望再擴大。

蕭英怡指出，視覺影像除 ADAS 應用，過去提供中國手機品牌相機模組，因受到美中貿易影響，出貨量逐步降低，轉往拓展汽車、警用相機模組為主，藉此提升毛利。

聲學產品部分，家用娛樂音響系統與視訊會議需求續揚，專業高階音響新案出貨，帶動本季營收較上季微幅增長，高毛利率產品營收比重將大幅提高。

蕭英怡表示，雖然受惠宅經濟趨勢，今年成長動能仍主要來自電競、筆電相關產品，長期來看，近年積極布局的新事業產品已陸續接獲新案，今年營收比重有望從 5% 提升至 10%，明年則擴大至 15-20%。