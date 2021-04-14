精測探針卡排名躍進 攀升至全球第11名

測試介面廠精測 (6510-TW) 今 (14) 日指出，公司去年在全球探針卡市場排名從 18 名，躍升至第 11 名。

據 VLSI 全球半導體探針卡排名，精測由 2019 年的第 18 名，躍升至第 11 名，連續兩年排名大躍進，顯現公司已在手機晶片探針卡站穩腳步，為持續擴大市占率，今年持續布局多元產品，本季新推出自製探針 NS50 系列，成功獲電視晶片的晶圓測試，為未來營運添柴火。

精測表示，2021 年隨著各國陸續恢復 5G 建設，加上應用於手機、筆電的 5G 晶片涵蓋高、中、低階，帶動 5G 相關裝置滲透率持續提升，為公司 ASIC、AP、RF、PMIC 等 5G 相關晶片探針卡帶來成長動能。

此外，由於 5G 廣連結特性，也帶動周邊相關科技產品規格升級，其中影像顯示及記憶體儲存等相關終端應用商機逐步浮現，精測為因應市場需求，本季正式推出微間距 50 um(微米) 的 NS50 探針卡系列。

精測指出，該系列產品可降低類比及數位訊號同時測試時的干擾，並滿足高速訊號測試需求，一次完成類比、數位、低速、高速訊號測試，以減少測試次數，提升測試效率，也獲電視晶片測試訂單。

精測預計，未來將持續朝向快閃記憶體控制晶片 (Flash Controller)、觸控面板感應晶片 (TDDI)、LCD 驅動晶片等微間距的晶圓測試市場發展，且為追求長期穩健成長、降低單一市場風險、擴大探針卡產品發展，積極展開全球布局，也順應 MEMS 探針卡成為半導體測試之主流探針針種，推動公司排名持續向上。