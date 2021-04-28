〈聯電法說〉上調今年資本支出至23億美元、年增1.3倍 成熟製程缺貨至後年

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (28) 日召開法說，在宣布將擴建南科 Fab 12A P6 廠區產能後，也上調今年資本支出至 23 億美元，較去年大增 1.3 倍；共同總經理王石並認為，成熟製程產能吃緊情況，2023 年前都不會緩解。

聯電原先預計，今年資本支出將達 15 億美元，用於 28 奈米產能擴充。不過，聯電今日宣布將擴充南科 Fab 12A P6 廠區產能後，也上調今年資本支出至 23 億美元，相當於較去年大增 1.3 倍，其中 15% 用於 8 吋產能、85% 用於 12 吋。

聯電今日宣布，將與多家全球領先的客戶共同攜手，擴充在台南科學園區 Fab 12A P6 廠區產能，將採 28 奈米製程、月產能 2.75 萬片，客戶將以議定價格預先支付訂金，擴建產能預計 2023 年第二季投產，總投資金額將達新台幣 1000 億元，未來 3 年聯電在南科的投資金額將達 1500 億元。

王石認為，考量交期及地緣政治等因素，且近 1-2 年市場不會有顯著的產能增加，預期成熟製程產能吃緊情況至少會持續 1 至 2 年，2023 年前都不會緩解；待 P6 廠新產能量產時，可望紓解產業缺貨壓力。