〈聯發科法說〉蔡力行：已與供應商洽談2022年產能 明年還會有不錯的成長

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日召開法說會，執行長蔡力行表示，公司已與供應商洽談 2022 年產能，就取得狀況來看，可以算是相當不錯 (Well)，期望讓客戶滿意，預期 2022 年營收也會有不錯的成長，續創歷史新高。

蔡力行指出，儘管現今晶圓代工產能相當緊張，但公司與供應商緊密合作，也獲得一定支援，且因供應商也需考量其他 IC 設計業者，就目前取得狀況來看，可以說是做得不錯，也會盡力讓客戶滿意，目前看起來四大產品線明年將持續成長。

聯發科目前四大產品線分別為手機、IOT 與電腦運算及 ASIC、智慧家居、PMIC(電源管理晶片)，值得注意的是，聯發科也首度將 PMIC 事業獨立出來成立新部門。

聯發科去年 11 月才宣布，透過子公司立錡取得英特爾 (INTC-US) 旗下 Enpirion 的 PMIC 產品線相關資產，進軍資料中心等高階應用，半年不到便將其事業獨立成新產品線，顯見聯發科對其重視程度。

聯發科表示，公司擁有完整且穩定可靠的 PMIC 解決方案，也廣泛被各產品線採用，不僅是可獨立成長的生意，也為整體營運帶來綜效，預期今年 PMIC 產品的營收將超過 10 億美元，且未來幾年的成長性將超越公司整體的成長。

針對手機領域，聯發科強調，不會缺席高階市場，將提供毫米波解決方案，拓展至旗艦智慧型手機領域，預計採用先進製程及高效能設計，新款旗艦晶片預計今年底、明年初放量出貨，且手機產品的成長性將優於其他產業。