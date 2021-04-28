聯電斥1000億元攜手客戶 在南科12A擴新廠 2023年Q2投產

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (28) 日宣布，將與多家全球領先的客戶共同攜手，擴充在台南科學園區 Fab 12A P6 廠區產能，將採 28 奈米製程、月產能 2.75 萬片，客戶將以議定價格預先支付訂金，擴建產能預計 2023 年第二季投產，總投資金額將達新台幣 1000 億元，未來 3 年聯電在南科的投資金額將達 1500 億元。

聯電表示，根據與客戶的互惠協議，客戶將以議定價格預先支付訂金的方式，確保取得 P6 未來產能的長期保障，產能擴建計畫總投資金額約 1000 億元。包含聯電稍早宣布，大部分用於購置鄰近 P6 廠區的 Fab 12A P5 廠區設備的 2021 年資本支出 15 億美元，未來 3 年，聯電在南科總投資金額將達到約新台幣 1500 億元。

聯電董事長洪嘉聰表示，多年來因成熟製程產能不再擴充，造成供需嚴重失衡，最近的市場動態讓公司與客戶，有機會再強化以投資回報率為導向的資本支出策略，同時紓解供應鏈長期來的產能限制，也認知到聯電在晶圓代工服務的角色與定位正經歷結構性轉變，需要有創新的雙贏合作模式。

聯電總經理簡山傑指出，P6 擴建計畫以聯電與客戶間產品製程與產能保障的長期相互搭配為基礎，確保新建產能可維持健康的產能利用率。P6 廠區將配備 28 奈米生產機台，未來可延伸至 14 奈米生產，能直接配合客戶未來製程進展升級需求；目前聯電 P6 廠區廠房建築已經完工，相較於重新建造新的晶圓廠，具有及時量產時程優勢。

聯電 1999 年 11 月進駐台南科學園區，建立在台灣的第一座 12 吋晶圓廠。Fab 12A 目前月產能為 9 萬片 12 吋晶圓，P5 在 2021 年開始裝機後，將增加 1 萬片產能。

P6 擴建計畫裝機完成後，將為 Fab 12A 再增加 27500 片滿載產能。聯電在 Fab 12A 及其他廠區也規劃陸續招募約 1000 名員工，以履行國際級企業深耕台灣、放眼全球的承諾。

