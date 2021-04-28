瑞銀：投資人現金水位仍高 靜待時機瞄準三大主題

瑞銀集團 (UBS Group) 調查顯示，儘管近期經濟強彈不斷激勵美股創高，投資人仍保有大量現金儲備，準備在適當時機對新興技術、經濟受惠股以及永續投資三大領域下手。

瑞銀季度投資人信心調查指出，當前現金部位約佔全球散戶投資總額的 22%，僅較去年 9 月下滑 3 個百分點，但對新興技術、受惠經濟擴張以及永續投資相關類股的興趣，促使四成以上投資人考慮在未來 6 個月內加碼投資。

瑞銀全球財富管理部門副主席 Mike Ryan 表示，在遭受疫情衝擊，並歷經政策刺激帶動市場急劇反彈後，如今民眾態度確實變得較為樂觀。

自 3 月 30 日至 4 月 18 日這段期間，瑞銀針對全球 2850 名投資人調查後發現，就經濟前景來看，投資人對於美國經濟增長信心快於全球其他地區，且美國投資人的樂觀情緒也是全球之最。此外，有高達 70% 美國投資人對自家經濟抱持樂觀態度，高於 3 個月前調查的 52%。

Ryan 解釋，新冠疫苗的推出改變了遊戲規則，成為提振投資人信心的驅動器，有 71% 的美國投資人對股市感到樂觀，高於 3 個月前的 59%。

瑞銀稱，雖然有 47% 投資人計畫在未來 6 個月內維持現有投資組合不變，其他正在考慮加碼的投資人正逐漸轉向醫療保健、金融以及 5G 應用等新興技術，同時考慮擴大對環境、社會和企業治理 (ESG) 友善的投資。

然而，隨著經濟擴張，尤其在財政刺激與寬鬆貨幣政策的發力下，市場不免為通膨升溫感到擔憂。

瑞銀發現在受訪者當中，有 61% 的美國投資人預計通膨率將在未來 3 年內上揚，全球也有一半以上投資人表示「非常擔心」通膨走升將侵蝕現金持有部位，有 26% 的投資人表示「有點擔心」。

瑞銀指出，過高的通膨率將促使投資人縮減手中現金，約 41% 投資人表示會調升股票部位，31% 投資人稱將增加房產頭寸。