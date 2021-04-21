〈ESG投資趨勢〉ESG規模水漲船高 政府加碼創造進場投資好時機

在主權基金挹注下，ESG 資金規模水漲船高績效也不俗，但也讓投資人擔憂，現在投入 ESG 的好時點嗎？鉅亨投顧總經理張榮仁認為，為疫情影響，各國政府紛紛加碼政府支出，在政府帶頭投資同時力推減碳的驅動下，此刻可說是 ESG 投資的好時機。

在環保永續聲浪高漲的年代，投資市場也吹起一股 ESG 的綠色投資風潮，呼應 22 日世界地球日話題，「鉅亨買基金」攜手鋒裕匯理、法銀巴黎、百達與瑞銀等 4 家歐系資產管理公司，共同舉辦「2021 鉅亨永續投資趨勢論壇」。

張榮仁說，多數人會將 ESG 與太陽能或綠能做連結，並對 ESG 是否能帶給投資人好的績效感到懷疑，但實際上，去年受疫情爆發衝擊，促使多數已開發國家趁機擴大政府支出，以此促進就業與投資，同時希望趁勢解決氣候變遷等問題。

其中，歐盟已公布 5500 億歐元的投資計劃，美國則提出 2.35 兆美元的基礎建設方案，在政府帶頭大量投資驅動下，加上承諾的無碳發電、禁售燃油車時程表，相關政策極很可能讓大環境處在石化燃料的終點，與開創和地球永續存活的起點，以此推論，現在可說是投資 ESG 的機會點。

鋒裕匯理投信總經理黃日康指出，從 2013 年起機構投資者就已開始重視 ESG，在資金行情推動下，ESG 可望為投資人帶來良好報酬；而根據彭博統計，從 2013 年至 2020 年 11 月，MSCI ESG 領導者 (Leaders) 指數漲幅優於 MSCI 世界指數。

黃日康說，鋒裕匯理資產管理在 2000 年即成立專屬的 ESG 專業團隊，並在 2006 年簽署聯合國責任投資原則 (PRI)，是首批簽署的業者之一，而公司資產管理在責任投資總管理資產為 4135 億美元，且規模持續攀升中。

百達投顧總經理林秋瑾表示，ESG 投資需要落實在投資研究、投資流程、客戶報告與參與所投資企業在進行公司決策的所有過程，不只是在框框裡打勾這種流於形式的作為而已。

以百達環境機會的投資策略而言，先透過地球邊界理論篩選環境足跡低、排除爭議企業、選擇至少對一個環境面向有正貢獻的企業、同時要考量主題純度，並綜合考量營運能力與 ESG 表現，層層挑選出具有前瞻性的企業，現正處在風向轉變的投資甜蜜點上，在法規越來越嚴、揭露透明度越來越高的要求下，預期這些對地球帶來正貢獻的企業將能受惠。

張榮仁強調，ESG 不等於只持有生態環境相關主題基金，很多全球股票型或債券型基金，也會利用 ESG 策略，剔除對環境不友善、沒有社會責任與治理不好的公司。根據政治大學研究，除了傳統的財務分析外，加上合適的 ESG 分數，有助提高基金績效，因此將 ESG 分數納入投資決策的基金，更適合做為資產配置的核心。

為了幫助投資人解決挑選標的的困難，鉅亨買基金推出以 ESG 為主題的投資組合產品 「永續投資王 2.0」，投組標的即是鋒裕匯理、法銀巴黎、百達與瑞銀這四家資產管理專家所操盤的 ESG 基金，希望透過不同的投資類別及 ESG 策略做到風險分散，以創造更好的績效表現