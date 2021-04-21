Refinitiv攜手理柏深耕台灣 提供全球ESG企業及基金數據

全球金融大數據公司 Refinitiv 攜手旗下基金數據供應商理柏 (Lipper) 深耕台灣，提供 ESG 企業及 ESG 基金數據與評級，協助台灣金融及資產管理業者發展永續投資。

Refinitiv 台灣區總經理徐正濤 (Gary Zee) 表示，根據 Refinitiv 數據，亞洲 ESG 基金 2020 年的總資產規模已逾 600 億美元，較 2019 年倍數增長，突顯投資者和基金經理對 ESG 產品與資訊的深切渴望，若台灣可提供的 ESG 信息透明度愈高，未來將吸引更多國外資本的淨流入。此外，金管會推動「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」目標，台灣上市公司 ESG 信息透明度將大幅提升，建立健全且具競爭力的 ESG 生態系統指日可待。

徐正濤進一步指出，Refinitiv 自 2002 年以來致力於搜集全球 ESG 信息，目前已擁有超過 1 萬家以上公司的全球覆蓋範圍，Refinitiv 是全球金融大數據收集商，同時也是數據驗證和數據分佈的專家，能提供投資人最全面且完整的 ESG 數據與信息。

Refinitiv 從上市公司收集實際揭露信息，並運用 Refinitiv 專有評分方法計算 ESG 公司評級，更與集團旗下專業基金數據供應商理柏強強聯手，提供 ESG 基金評級，協助資產管理公司，在永續投資方面發揮關鍵性的積極作用。

Refinitiv ESG 評分衡量公司對基本屬性，承諾和效率的相對性能，橫跨「E」、「S」和「G」三大因子。 ESG 評分衡量公司運營，業務和效能。單一 ESG 評分則提供了公司的基本概述，並告訴市場如何根據環境，社會和公司治理等永續分類標準評價公司表現。

理柏 Lipper 亞太區研究總監馮志源表示，全球公民意識崛起，企業對 ESG 愈發重視，國人對於 ESG 認同度大幅提升，永續概念投資受到投資人高度關注，ESG 相關標的也成為投資人關注焦點，根據理柏統計，儘管全球市場 2020 遭逢新冠疫情重創，但除去年 3 月單月之外，其餘月份 ESG 主被動式基金均呈淨流入，顯示投資市場對 ESG 基金產品需求之渴望。

在各國政府強力推動下，ESG 因子更被多國退休基金列為投資標的篩選準則，馮志源預期未來將有更多的企業貫徹 ESG 理念，ESG 未來將成為企業的「基本配備」，並成為投資人投資時的必要評估範疇。

馮志源進一步分析，中國、日本及韓國已承諾將在 2050 年達到「碳中和」目標，ESG 基金投資蔚為風潮。根據金管會統計，截至 2020 年，國內投信共已發行 20 檔 ESG、公司治理及綠色等相關主題的共同基金，總資產規模已逾新台幣 1,000 億元，理柏也憑藉母公司 Refinitiv 全球 ESG 企業揭露數據，收集基金完整持股信息進行深度分析，再根據分析結果給予 ESG 基金評級，協助投資人選擇合適的 ESG 基金產品。

ESG 主被動式基金全球資金流向

資料來源：理柏

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