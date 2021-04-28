滙豐首季獲利大增 外資目標價最高喊上59港元

滙豐控股昨 (27) 日公布財報，第一季稅前利潤較去年同期激增 78%，為新冠疫情以來單季最佳。三大外資看好信貸成本減少、營收持續強勁等，調升目標價，最高喊到 59 港元。

滙豐控股 (00005-HK) 首季財報令市場驚喜，因宏觀經濟改善，提撥的壞帳準備金大幅減少，加上期內淨回撥 4 億美元推動下，第一季列帳稅前利潤為 57.79 億美元，遠超過市場預期的 33.46 億美元，更較上年同期激增 78.97%。

滙豐行政總裁祈耀年表示，集團在增長及轉型計畫方面進展理想，2021 年將積極衝刺財管業務，目標 2021 年亞洲財富管理資產要達到雙位數增長。

高盛認為，滙豐有多項潛在因素推動市場提升盈利預測，包括信貸成本減少、收入增長及成本固定，將目標價由 57 港元上調至 59 港元，維持「買入」評級。

瑞銀指出，滙豐今年獲利成長優於該行原先預期 47%，主因為收入理想、提撥壞帳準備金大幅減少所推動，業績也受金融市場及財富管理業務支持。重申對滙豐控股「中性」評級，上調其 2022 年至 2025 年每股盈利預測 6% 至 8%，目標價由 47 港元上修至至 48.5 港元。

美銀則看好滙豐信貸損失準備減少，並估計集團會於明年展開股份回購計劃，上調目標價由 49.63 港元升至 50.61 港元，維持「中性」評級。