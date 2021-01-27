後疫情時代搶救經濟關鍵在疫苗 滙豐：全球GDP可望彈升至4.7%

後疫情時代隨著疫苗研發進展與全球央行大舉量化寬鬆，可望帶動經濟重新步上復甦軌道，滙豐銀行預期，如果疫苗能在今年被廣泛接種，全球經濟成長率可望從去年的 - 3.7% 大幅彈升至 4.7%。

滙豐私人銀行今 (27) 日舉行投資展望說明會，滙豐私人銀行及財富管理亞洲區投資總監范卓雲指出，在全球央行超寬鬆的貨幣政策、美元走貶與中國強勢復甦帶動下，均有利今年亞洲股票與債券的投資報酬展望。

其中，中國市場部分，預期中國的 GDP 年增率將從 2020 年預估的 2.3% 大幅回升至 2021 年的 8.5%，並進一步驅動亞洲疫後復甦領先於環球其他市場。

范卓雲指出，在中產階級消費者的龐大需求、高度的政策靈活性、有效的防疫措施以及先進的科技基礎建設所帶動下，預計亞洲 (日本除外) 地區 GDP 將從 2020 年萎縮 - 0.3% 大幅回升至 2021 年增長 7.5%。

滙豐私人銀行認為，中國十四五規劃在「雙循環」戰略下將帶來可觀的投資機會，該戰略聚焦國內消費、科技升級、市場開放及金融市場自由化；而根據十四五規劃的「內循環」戰略，中國爭取建立領先的國內自主的增長模式，並專注於核心技術本地化及進口替代。