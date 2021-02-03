滙豐銀挺綠金 承辦環球晶2千萬融資貸款

滙豐 (台灣) 銀行宣布，提供矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 為期一年、金額 2000 萬美元的融資貸款，未來只要環球晶圓在環境和社會層面等表現符合預定目標，即可調整貸款利率。

舉例來說，包括降低碳排放量、用電量以及廢棄物量，可獲得滙豐台灣提供的調整貸款利率。

環球晶為國內最大、世界第三大半導體矽晶圓製造商，其營運生產據點橫跨亞洲、歐洲、美洲地區等國家，除了工廠通過內政部綠建築認證黃金級標章，更榮獲經濟部工業局頒發之綠色工廠標章認證。

滙豐台灣工商金融業務處負責人蕭仲程指出，該筆貸款是滙豐台灣與環球晶圓首次進行可持續性連結的貸款，將進一步協助環球晶圓推動永續經營。

蕭仲程指出，國內外對於永續發展的要求都愈趨嚴謹，集團也承諾將在 2030 年前提供 7500 億至 1 兆美元的永續發展融資及投資，未來將協助企業客戶實踐為環境和社會作出貢獻的承諾及決心。

滙豐 (台灣) 銀行指出，期待未來能與環球晶圓持續緊密合作，支持環球晶圓在全球進入零碳經濟的新格局下，適應轉變並發展業務。

環球晶圓董事長徐秀蘭也說，永續發展是環球晶圓業務發展不可或缺的商業基因，未來也會不斷調整永續發展策略架構，期望分配更多資源於加強永續發展至關重要的領域。