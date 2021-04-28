全球晶片荒露曙光？ 英特爾：年底有望好轉

英特爾 (INTC-US) 墨西哥分部負責人卡多納（Santiago Cardona）表示，全球半導體晶片短缺問題到年底時有望改善，但仍無法完全解決，晶片荒已對墨西哥的汽車工業造成影響。

英特爾在 3 月底表示，將大幅擴大其先進晶片製造能力，計畫斥資 200 億美元在美國亞利桑那州蓋兩家工廠，並向外部客戶開放工廠。

由於台灣與中國關係緊張，美國與歐洲政府擔心晶片製造過於集中在台灣的風險，英特爾的此舉的目的是將技術的天秤重新往歐美傾斜。

卡多納周一晚間接受採訪時說：「隧道盡頭有曙光，到今年年底（晶片供應）將更加正常。」不過他也指出，美國半導體行業協會（SIA）預估，晶片短缺問題到年底仍未能完全解決。

由於全球鬧晶片荒，包括通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-US)、豐田汽車等汽車製造商，在今年皆削減產量，導致墨西哥汽車工業第一季產量下降 12%、出口減少 14%。

汽車製造商與供應商周二將會再次向國會施壓，要求解決晶片短缺導致全球汽車產量減少的問題。

汽車製造商警告，晶片短缺可能導致美國今年的汽車產量減少 130 萬輛，並導致部分生產至少再度中斷半年。

卡多納表示，英特爾兩家新工廠的投資全由該公司提供資金，但未排除接受政府獎勵措施的可能性。他說：「我們並未請求（美國政府）幫助，但若有獎勵或補貼措施，將有助於加快工程進度。」