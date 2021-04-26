Ifo：第三波疫情+晶片短缺 德國4月商業景氣指數低於預期

根據德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 週一 (26 日) 公布的最新調查數據顯示，在第三波疫情延燒以及德國汽車業晶片短缺持續的情況下，德國 4 月商業景氣指數僅略有上升，並低於市場預期。

數據顯示，德國商業景氣指數從 3 月份的 96.6 微升至 96.8，連續第三個月上升，但低於市場預期的 97.8。現況指數由前值的 93.1 續升至 94.1，但也不如市場預期的 94.4。

Ifo 總裁 Clemens Fuest 在一份聲明中表示，第三波疫情和晶片短缺對供應鏈的衝擊，都阻礙了德國經濟的復甦。目前德國正努力遏制第三波疫情，當地發現了更具傳染性的 B117 變種病毒，但該國疫苗接種進度相對緩慢。

報告中也指出，由於全球半導體晶片短缺，德國大型汽車製造商正在努力維持產量，也暴露了該產業對一些亞洲供應商的依賴，以及晶片供應中斷的脆弱性，有 45% 的企業都報告了晶片短缺的問題。

Capital Economics 的分析師 Andrew Kenningham 表示，Ifo 的調查數據顯示，德國第二季經濟將處於疲軟狀態。他預估德國第一季 GDP 將季減約 1.0%。

德國上週六 (24 日) 新增確診病例數達到 23392 人，死亡病例數多達 286 人。德國防疫機關 Robert Koch Institute 在週日表示，德國每 10 萬人中，確診病例數的 7 日平均在周末上升到 166 人。

德國財政部長 Olaf Scholz 警告表示，一直到 5 月底，德國都將處在封鎖狀態，不過聯邦政府應該能夠在 5 月底之前為今年夏季制定「清晰且大膽的開放步驟」，以允許餐廳調整重新開放計劃，並讓公民德以計劃假期。