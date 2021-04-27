通用汽車總裁：晶片荒是汽車業有史以來最嚴重的供應鏈問題

全球晶片短缺問題持續延燒，美國汽車業遭受嚴重衝擊。通用汽車 (GM-US) 旗下汽車與休旅車產線幾乎都中斷，通用汽車總裁 Mark Reuss 對此表示，晶片短缺是他在汽車業所見過有史以來最嚴重的供應問題。

在晶片短缺的情況下，通用汽車已經減少了幾乎所有汽車和休旅車的生產，優先將晶片用在獲利更佳的全尺寸卡車上，並組裝部分皮卡車，暫時存放庫存，直到獲得相關零組件再安裝完成。

Reuss 在接受採訪時表示：「就供應鏈來說，目前的晶片短缺危機，可能是我在汽車業以來所見過的最嚴重的危機。」

此外，Reuss 也表示，車用晶片與其他產業所用的半導體晶片不同，最主要還是供應量不足的問題，如今只能要求獲得基本的份額，就會有所幫助，該公司也正在努力獲取。

儘管有多家汽車製造商期望從今年夏天開始使就能供應正常化，但是市調機構 GlobalData 對 100 名半導體產業專業人士進行的一項調查發現，有 47% 的受訪者認為晶片短缺會延續到今年年底，另外有 32% 的受訪者認為短缺會持續到 2022 年。

英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 先前表示，全球晶片供應短缺可能再延續兩年，全球需要更多產能才能解決，意味著需要更多投資支出。

全球晶片短缺導致許多行業生產中斷，汽車裝配廠被迫暫時關閉，電腦和某些電器的供應減少。為共同解決短缺問題，英特爾已經承諾提供產能，目標 6 到 9 個月內生產車用晶片。