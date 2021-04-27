〈文曄法說〉手機客戶拉貨緩 Q2營收估季減6%內

亞太半導體通路二哥文曄 (3036-TW) 今 (27) 日召開法說會，展望第二季，由於手機客戶拉貨力道趨緩，整體營收估季減 0-6%，雙率則可隨著產品組合優化，創近 2 年多來新高。

文曄預計，以美元兌新台幣 1 比 28.1 元計算，第二季營收約 920-980 億元，季減 0-6%，年增 23-31%，毛利率約 3.65-3.85%，營益率 2.05-2.25%，若以低標來看，雙率均創 11 季以來新高。

文曄表示，就產品應用別來看，由於手機客戶持續進行季節性庫存調整，因此營收較上季下滑，不過，仍維持年成長態勢，其他應用領域如電腦、消費型電子、工業與儀器、車用電子等，皆因需求穩定成長，呈現季、年增趨勢。

對於下半年景氣，文曄看好，上半年非手機營收逐季成長，下半年動能也可延續，且因有調漲價格，有助營收規模擴大，下半年隨著手機進入旺季，營收將再優於上半年，且有不小幅度的成長。

至於供需狀況，文曄坦言，現今相當緊張，尤其是使用 8 吋晶圓代工產品，緊張態勢還會持續一段時間，且終端需求依然強勁，目前看起來 2023 年才會回到正常供需情況。

文曄補充，第一季已開始漲價，不過並非全產品線，第一季營收成長來自價格上漲的紅利大概 1.5%，第二季估約 3%，且從現今供需狀況判斷，漲價趨勢將延續至下半年。

不過，由於文曄主要銷售模式是向客戶抽取一定比例的服務費用，因此漲價對毛利率並沒有直接影響，但對毛利總額有正面助益。