玉山銀行榮獲富比士雜誌2021「全球最佳銀行」台灣銀行業第1名

國際知名財經雜誌富比士 (Forbes) 公布 2021 年「全球最佳銀行」 (World’s Best Banks) 排名，今年度首度將台灣納入調查，玉山銀行以傑出的金融專業及良好的服務品質，獲評選為「全球最佳銀行」台灣銀行業第 1 名，是台灣首家獲此殊榮的銀行。

富比士雜誌「全球最佳銀行」是採用顧客實際的意見調查作為排名計算的方式，在各國市場廣泛蒐集顧客意見並透過嚴謹的方法論分析，調查結果相當具公信力。受訪者除了要答覆心目中最推薦的銀行，另外也要對所推薦銀行的各個表現項目進行評分，評分面向包括：顧客信任度、解決顧客問題的能力、服務滿意度、數位金融便捷性、諮詢與專業深度等多個面向，全面衡量銀行的金融專業、服務效率及公平待客表現。

玉山銀行在本次的調查中，不僅是最多受訪者心目中最推薦的銀行，同時平均分數也是所有國內銀行的第 1 名，代表玉山在台灣具有相當高的顧客滿意度及品牌知名度，除了是顧客心目中最信任的銀行，親切服務及金融專業也受到顧客高度的肯定。

富比士雜誌進一步指出，銀行體系在疫情之中成為振興經濟的重要角色，數位金融讓顧客可以在家中享受到金融服務的便利，不受疫情及封城影響，顧客及市場對銀行的信任及信心也顯得更強。

富比士雜誌是國際知名的財經及投資專業媒體，成立迄今已超過百年歷史，今年是第三度與國際市場調查機構 Statista 合作完成全球最佳銀行排名，本調查共涵蓋全球 28 個先進國家，選出 500 家最佳銀行，今年更首度將台灣列入排行榜，從全台灣所有銀行選出 10 家消費者心目中最推薦的銀行，是一個以顧客聲音為導向的排行榜。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山長期堅持誠信正直、專業負責的核心價值，提供顧客優質的服務和良好的體驗，同時善盡企業社會責任，連續 7 年入選「道瓊永續指數」（DJSI）成分股，也是國內首家加入 TCFD 的企業，並設定淨零碳的長期目標，積極回應氣候變遷議題。得到「全球最佳銀行」台灣銀行業第 1 名是榮譽更是責任，玉山銀行會更加努力，繼續提供優質的實體與數位的服務，為顧客及社會創造更大的價值。