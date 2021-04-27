〈房產〉新北林口及淡水人口移入 重劃區內三個里人口年增近6500人

根據新北市戶政局資料顯示，新北市前 10 大里當中，人口增加的前三名落在林口與淡水，包括林口新市鎮的湖南里與南勢里，分別年增 1682 與 2582 人，淡水的崁頂里則增加 2201 人，顯示重劃區開發進入成熟階段，部分購屋人願用時間換空間，用低於市區的預算住進新大樓。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，新北市林口、三峽及淡水過去屬於大規模的重劃區開發，短時間內供給量大增，難免有餘屋需要時間去化，不過重劃區環境與高 CP 值的新大樓社區，即使需要犧牲一些通勤時間，仍吸引一些民眾願意以時間換取預算和居住空間。

林口新市鎮主要買方包括北市輕移民的通勤族、區域客、長庚園區與華亞科技園區的從業人員等，其中以父母與 1、2 個小孩的組成最常見，林口也是新北市人口平均年齡最年輕的區域，除了首購以外還有小部分的退休族群。

新北市過去一年人口增加較多的區域，包括林口的南勢里與湖南里，兩個里包含了部分的林口新市鎮第三期市地重劃區，區域內有許多屋齡 10 年內的新大樓社區，目前新市政 10 年內的大樓社區，房價也隨景氣復甦緩步回升，10 年內新大樓房價以每坪 27-35 萬元較為常見。

林口的重大建設包括持續進行中的新市鎮開發、世大運選手村社會住宅、新北影視城之設立，大型購物商場、電影院、旅館、運動休閒設施、商業設施等設立，另交通方面於 2017 年初完工通車之桃園機場捷運和已行駛往台北、板橋、內湖之公車，均將提高交通之便利性，也成為吸引民眾遷居至林口之原因，林口人口仍呈現逐年增加之趨勢。

至於第三大里的淡水崁頂里，區域內的淡海新市鎮也持續吸引民眾移入，淡水過去一年增加約 4000 人，光是新市鎮內的崁頂里就增加約 2200 人，顯示淡水新市鎮也逐漸開始邁入開發成熟期，區域內重大建設陸續到位，加上房價優勢，持續吸引首購與換屋族進駐。

曾敬德表示，從新北市各里人口變化可發現，新北市重劃區在大台北生活圈內的確受到購屋人的歡迎，一方面還是台北市購屋門檻高加上住宅屋齡普遍老舊，而新北市外圍重劃區因為房價相對平價且重劃區環境和新大樓相當具有賣點，台北市往新北市的輕移民趨勢仍在發展中。