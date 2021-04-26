思科CEO：全球晶片短缺將再持續6個月

全球晶片短缺問題持續，對美國汽車、電腦多個產業造成了衝擊。美國網路設備大廠思科 (CSCO-US) 執行長 Chuck Robbins 預估，全球晶片短缺問題在未來 6 個月內仍將持續對全球供應鏈造成影響。

近幾個月來，全球晶片需求激增，因而出現了恐慌性購買和囤貨的現象，進一步加劇了產能吃緊的問題，甚至使得幾乎所有晶片零件價格一路上揚。

Robbins 在接受採訪時表示：「我認為，還需要 6 個月的時間能度過難關。半導體供應商正在積極擴大產能。在未來的 12 到 18 個月，情況將會有所好轉。」

Robbins 也補充表示，隨着市場需求飆升，產能的擴張至關重要，晶片短缺是嚴重的問題，因為半導體幾乎涵蓋了所有領域。

由於晶片供應不足，包含智慧型手機、電視的製造商都面臨生產延遲的狀況。此外，晶片短缺也影響了家用電器的生產，例如烤麵包機和洗衣機。

在市場需求的推動下，英特爾執行長 Pat Gelsinger 先前表示，將斥資 200 億美元在亞利桑那州 Ocotillo 園區建立兩家新的晶圓廠，預計 2024 年投產，新廠將有能力生產 7 奈米以上製程的晶片。

英特爾目前在 Ocotillo 園區已有四家晶圓廠，擁有支持新工廠的基礎設施，預料這將加快建設新廠速度。

美國總統拜登 (Joe Biden) 今年 2 月時曾宣布，將採取數項行動來解決晶片危機，並正尋求通過立法撥款 370 億美元資金，以加強美國晶片製造與產能。