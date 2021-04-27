〈AMD財報前瞻〉PC銷量大 顯示卡需求強 Q1料將表現強勁

在 PC 全球需求強勁之際，AMD (AMD-US) 週二 (27 日) 將公布第一季財報，分析師預期 AMD 將表現強勁。

英特爾 (INTC-US) 數日前公布財報，整體表現優於預期，主要因 PC 銷量遠勝預期，如今 AMD 似乎已經準備好再創佳績。投資者預期，AMD 的運算和繪圖部門第一季營收 19.2 億美元，自一年前同期的 14.4 億美元升上來。

BMO 資本市場分析師 Ambrish Srivastava 報告寫道，除了 PC 有強勁的需求以外，第一季市場對 AMD 繪圖晶片的需求也相當強勁。分析師預期 AMD 的繪圖處理器 (GPU) 營收將成長 6%。

AMD 的 PC 處理器銷售也可能在一年中改善。Atlantic Equities 分析師 Ianjit Bhatti 報告中寫道，去年年底由於供應緊張，挫傷了 AMD 的銷售，但這情況正在改變。他預期，製造 AMD 晶片的台積電 (TSM-US) (2330-TW) 今年將提高產能。

然而，英特爾資料中心銷售下降，令投資者產生質疑。 Susquehanna 金融集團分析師 Christopher Rolland 寫道，不確定性衝擊獲利，但他預測 AMD 整體能打敗預期，且提高財測範圍。

「由於 AMD 終端市場火力全開，投資者將全神貫注在他們對採購台積電晶圓能力的評論，這或許是整份財報重最要的數據。」

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 也預期 AMD 將上修全年財測。

根據分析師的模組預期，企業、嵌入式和半客製部門營收 12.9 億美元。半客製零件業務包括 AMD 為 Sony (SNE-US) 和微軟 (MSFT-US) 最新電玩主機設計的晶片。

整體而言，分析師預期調整後 EPS 為 44 美分、營收 32.1 億美元。

在追蹤 AMD 的分析師中，有 60% 給予買進評級、12 人建議續抱，另有 4 人建議賣出。平均目標價 101.32 美元，隱含漲幅約 19%。

AMD 過去一年上漲 52%，但不及同期費半指數 91% 的漲幅。