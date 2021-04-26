【中信投信】外資抽腿新興亞股 僅台股連4買

美國 3 月新屋銷售遠高於市場預期，達 15 年來最高峰，且市場重新評估拜登調高資本利得稅消息後，科技、金融股再度領軍走揚。上週新興亞股除台股一度創新高外，其餘市場表現相對平淡，印度更由於疫情失控，周跌幅達 2%，成為跌幅最深的市場。上週外資幾乎全面抽腿新興亞股，僅台股維持連四周買進，淨流入 6.2 億美元（以下貨幣單位皆為美元）。淨贖回最高的前三國家為南韓、印度、泰國，金額分別為 14.5 億、4.4 億、2.8 億，印度連 2 周遭贖回。

台股隨全球景氣復甦，盤面重心逐漸移往航運、鋼鐵、水泥等傳產族群，交投日益熱絡，成交量甚至創高破 7000 億台幣，惟融資快速增加，盤面籌碼混亂，可能呈現高檔震盪格局。中信投信股權投資科主管葉松炫表示，長期由於全球經濟強力反彈，且市場資金充沛，修正幅度預料相對有限。目前權值股在外資買盤積極度不高下，將由缺貨概念、中小型電子、基本面好轉的傳產等族群輪動表現，但目前點位已高，建議投資人選股不選市。

葉松炫強調，市場持續關注美國拜登總統籌畫的 8 年 2 兆基建計畫。基建計畫分成「基礎建設」及「乾淨能源」兩部分；「基礎建設」部分將因造橋、鋪路而帶動塑化、鋼鐵、水泥等原物料類股的新增需求，其次也因更新寬頻網路與基地台設備而帶動網通、半導體訂單勁揚。「乾淨能源」部分將廣泛設置汽車充電站、促進電動車普及化、電網更新，電動車、太陽能、風電、儲能等綠能相關供應鏈將因此受惠。

越股上週四出現回檔修正，但週五隨即小幅回升，上周漲幅為 0.8%，於新興亞股中表現仍相對出色。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，胡志明指數自農曆年後至 4 月 21 日短短 2 個月大漲近 14%，週四的修正主要為漲多後獲利了結，且越股市場散戶特性顯著，權值股集體聯袂下跌，導致胡志明指數下跌約 3%。大漲後的適度回檔有助維持多頭行情。

張晨瑋指出，越股交易市場的散戶特性，容易因短期消息面煽動，產生集體賣壓，造成胡志明指數顯著回檔，但對於看好越南長期發展的投資人而言，反倒是進場機會。

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