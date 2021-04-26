日印疫情惡化 中國股市跌深反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 即便美國綜合 PMI、房市和就業數據持續強勁復甦，但全球疫情再度升溫，在美國加稅消息的影響之下，美國股市小幅下跌 0.1%；

2. 歐元央行持續低利率且維持購債速度不變，製造業數據優於市場預期並創歷史新高，服務業採購經理人指數重回擴張區間，但受到全球股市震盪，歐股下跌 0.5%。

新興市場

1. 印度疫情全面失控，連續四天單日新增病患超過 30 萬人，首都延長封鎖、醫療資源出現短缺，印度股市下跌 2.0%；

2. 中國央行傳將出手接管中國華融不良資產，中國股市跌深反彈，單週上漲 1.6%；

3. 俄羅斯因受地緣政治影響和通膨壓力，近期盧布走貶，週五央行意外升息 50 個基點至 5%，俄羅斯股市上漲 1.0%。

債券市場

1. 美國政府 10 年期公債殖利率持續下滑至 1.56%，美國全球政府債券上漲 0.4%；

2. 全球高收益債券與新興市場債利差小幅擴張，部分抵銷公債殖利率下滑的正面效果，指數約收平盤。

原物料、匯率

1. 加拿大與俄羅斯央行釋放鷹派態度，美元指數走低至 91 之下，單週下跌 0.8%；

2. 美國原油庫存意外增加，加上日印疫情惡化，油價下跌 1.7%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/4/26（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/4/23）

資料來源: Bloomberg，2021/4/26（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/4/23）

三大市場關鍵事件及分析

1. 率先達成群體免疫，美國經濟持續升溫

按照目前疫苗施打速度來看，美國與英國可望於年中左右達成群體免疫，快於歐洲與日本，預期美國 10 年公債殖利率將先降後升。

資料來源：Our World in Data、Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/4/22。

2. 大量存款閒置，資金需要出路

根據美國四大銀行最新財報，存款金額與貸款金額差距升高至 3.35 兆美元，創下歷史紀錄，而過剩的存款也反應在處於低點的銀行間同業拆款利率上。

資料來源：Bloomberg，四大銀行為 JP Morgan、美國銀行、花旗與富國銀行，「鉅亨買基金」整理，2021/4/22。

3. 央行開始轉鷹？別擔心過早

近期部份央行意外升息或提前升息時間表，但這並不代表最指標性的美國將會在短期內跟進，並不需要過度擔心。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/4/26。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/4/22。

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