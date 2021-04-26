張志誠觀點：第二季散裝航運股潛在EPS高 不可小看

加權指數上週四爆出新的歷史大量 6523 億元，一度跌破 5 日均線，但 10 日線有守住，當天關鍵在 4 月漲幅過大的族群，鋼鐵、水泥、塑化與長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW) 雖然第一季 EPS 應該都很好，然而在財報利多即將公佈的時候，震出股價高點被換手的現象，此調節獲利下車的訊號，建議投資人不得不防。但從隔日後資金便開始回到本波落後台股上漲的電子類股，其中聯電 (2303-TW)、欣興(3037-TW)、環球晶(6488-TW)、合晶(6182-TW) 等公司明顯是法人進場買超的低本益比股，我認為傳產指數短線的回檔修正並不是高點轉折的訊號，而只是整備換手的訊號，加權指數上週仍守在 10 日均線之上，收小紅 K 線，跌深的 IC 設計敦泰 (3545-TW)、普誠(6129-TW)、九暘(8040-TW) 等公司開始回穩到 5 日線之上，這也是市場的信心暫時穩住的訊號。5/15 以前所有上市櫃公司要公佈第一季財報，這仍然是很重要的觀察，跌深反彈的 IC 設計是否要搶短價差，則看投資人自己對個股第一季 EPS 本益比的掌握度而定，而以我的操作原則，股價未見 5/10 日均線同步走多時，就只有空手等待轉折訊號最好。

然而，在上周台股周Ｋ幾乎震出大換手量時，外資雖然成交比重占了台股大約一半，但整體部位最後還是買超，這說明外資對台股還是持續掌控在多方，貨櫃海運股長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW) 近期被外資的報告堆砌股價目標，很多外資用既有的 EPS 來推估未來成長性，但卻殊不知股價漲幅已經先拉開數倍，投資人在股價基期拉高後，要再大賺難度就較高，相對投資的效益性就不會大；而散裝航運股我從上周 4/19 日盤前建議投資人務必要重視 BDI 指數帶來的潛在獲利預估跳升，上周從慧洋 KY(2637-TW)公布第一季 EPS 1.19 元，新興 (2605-TW) 公布 3 月 EPS 自結約 0.41 元，益航 (2601-TW) 三月自結 EPS 達 0.05，由虧轉盈，以上幾家提前公布財報的公司，都是獲利明顯跳升，這就是 BDI 指數突破 10 年主升段帶來的最大效應，益航 (2601-TW)、新興(2605-TW) 雖然上周一連拉出 4 個漲停板，但從月 K 線角度看屋這僅是長期股價低點翻轉往上的開始，我認為散裝航運股價月低檔的股公司，越不可小看第二季的財報潛在 EPS 的跳升能力，尤其 BDI 指數兩周漲幅逾三成，換算到散裝航運公司的營收仍未完全反映，這點可以從慧洋 KY 的毛利率從約 20% 升到 29%，看出散裝輪近期因報價上漲所帶來的獲利成長速度很快，這期間或許股價漲多了會有震盪，但在第二季為 BDI 指數挑戰 3500 點的重大時間，本益比越被低估的散裝航運公司，要利用指數震盪持續找尋個股的進場機會外，眼光看遠的人更要懂得低檔轉機股，漲幅空間往往驚人的堅持之道

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