【街口投信】股市及債市週報

【股市】

上周美國股市出現震盪走勢，企業公布強勁的財報，同時全球病例出現驚人上升速度，多空訊息膠著之下，投資人更加專注於未來企業的展望以及要求更高的獲利數字，以支撐市場持續上漲。此外許多媒體報導稱，美國總統拜登計劃向富人提出更高的資本利得稅後，美國股市出現賣壓。航空公司和遊輪運營商等重啟經濟企業一度出現明顯跌幅，其中，聯合航空宣布連續第五個季度虧損，並表示商務和國際旅行的復甦前景仍然嚴峻，股價出現重挫，同業股價也同步走低；而遊輪以及旅遊相關企業股票，也出現較大下跌狀況。世界衛生組織警告稱，全球新冠病毒感染正朝著最高水準發展。在美國，儘管該國每天保持 300 萬劑的疫苗接種速度，但每天仍記錄約 67,100 例新增感染病例。不過，在銀行業績強勁的帶動下，第一季的財報季節開始強勁的表現。根據瑞士信貸的統計數據，美國金融企業獲利超出預期 38％，而標普 500 指數成份股中的其他公司的獲利超出預期 12％。另外根據 Bloomberg 的計算，截至上周為止，已有 123 家標普 500 指數成分公司發表財報，高達 86% 企業獲利超越市場預期。

街口投信分析目前國際企業持續公布財報，其中美國多數企業業績表現優於預期，此外，Gucci 母公司 Kering 集團也公布優於預期的營收數字，如同 LVMH、Hermes，今年第一季營收數據已超越 2019 年同期表現，顯示精品企業在全球跨境旅遊依舊嚴格下，仍展現業績韌性，中國與美國市場明顯復甦是主要成長來源。雖然近期疫情變化仍大，包含印度以及日本等地都出現病例上升，但隨著美國疫苗接種速度加快下，有助於當地疫情的舒緩且增加海外額外的疫苗發送量，消費市場仍將持續保持改善趨勢。此外，企業財報表現良好的成長趨勢，街口投信表示投資人依舊高度期待市場在後疫情的表現，而企業展望仍將是投資人在本次財報季當中，最為關注的焦點，成為近期左右市場的重要指引。

【債市】

儘管美債殖利率止穩以及美元走弱有利於新興市場債市止穩，但部分國家如印度及日本疫情持續惡化 (印度日新增逾 34 萬確診病例，連續 4 天創下確診新高；日本東京等地區周日開始進入防疫緊急狀態)，土耳其及祕魯政治風險升溫 (美國認證 1915 年土耳其對亞美尼亞屠殺為種族滅絕；祕魯民調顯示 6 月總統大選或將由極左派候選人當選)，使新興市場債券指數維持區間震盪，J.P. Morgan EMBIGD 指數通周小幅上漲 0.01%。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 4 月 21 日止一週，新興市場債券基金淨流入 4.6 億美元，流入速度較前一周之淨流入 13 億美元放緩。

街口投信表示本周南韓、墨西哥將公布今年第一季 GDP，或可作為全球經濟復甦之指標，土耳其里拉於上周超越阿根廷披索，成為今年以來新興市場表現最差貨幣，亦將持續為市場關注焦點。埃及及哥倫比亞央行將分別於周三及周五公布利率決策，市場預期皆將維持利率不動，美國 FOMC 會議亦預期將維持鴿派論調。

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