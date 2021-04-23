共和黨推5680億美元基建案打對台 溫和派民主黨：是兩黨合作好的開始

美國參議院共和黨周四 (22 日) 提出一項 5680 億美元的 5 年基建計畫，作為拜登 2.25 兆美元基建案的替代計畫，並稱該措施能致力於兩黨合作談判。

參議員共和黨議員 Shelley Capito 表示：「這是共和黨歷來提出最大規模的基礎設施投資，我們認為這是可行的提議，並值得獲得回應。」該提案低於共和黨預估的 6000 億至 8000 億美元，並僅集中於傳統基建和高速網路建設。

參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 表示，該提案有可能成為合理的兩黨協商方案，希望民主黨能按計劃內容來做調整。

一些民主黨議員認為此計畫不足以修復美國的基礎設施，並依靠收費機制來懲罰勞工。共和黨計劃透過向電動車和其他物品的使用者收費，並未動用聯邦資金，以及州和地方政府的潛在捐款。

參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 並未直接回應該提案，僅表示任何基礎建設計畫都必須以綠能為基礎，且不能要求勞工支付費用。

拜登本周要求共和黨在 5 月中旬前針對 2.25 兆基建案提出反對建議。共和黨反對此方案的規模、範圍，以及透過提高企業稅支應支出。

溫和派民主黨參議員 Joe Manchin 認為，拜登要求兩黨能在基建案上合作，共和黨此舉有望取得折衷方案。

共和黨計劃將為公路、橋樑花費 2990 億美元，在網路建設花費 650 億美元；公共交通系統花費 610 億美元，機場上花費 440 億美元。

此外，飲用水和廢水處理系統預估花費 350 億美元，鐵路 200 億美元，港口和內陸水道 170 億美元，14 億美元用於儲水，130 億美元用於運輸和管線安全。