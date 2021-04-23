授權、代理新作齊發 智冠Q3搶攻旺季商機

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (23) 日宣布，旗下數位遊戲事業群今年兩項最新合作計畫正式啟動，中華網龍 (3083-TW) 自製研發手遊《吞食天地 M》，已授權中國營運商悠遊網在地營運，及遊戲新幹線取得弘煜科 (6482-TW) 旗下手遊《風色幻想 SP 手機版》台港澳聯合發行權，兩款遊戲近期皆已展開相關營運籌備，預計第三季陸續推出與玩家見面。

在集團自研產品授權部分，子公司中華網龍以三國 Q 版人氣線上遊戲《吞食天地 Online》完整復刻打造的 MMORPG 手遊《吞食天地 M》，2018 年起相繼開啟台灣及東南亞營運服務，而與悠遊網的授權合作，將於今年開啟中國服務。

《吞食天地 Online》當年曾在中國寫下同時上線超過 10 萬人、大中華區累計突破 500 萬遊戲會員等佳績。

智冠旗下遊戲代理子公司遊戲新幹線，此次攜手弘煜科，在台港澳聯合發行其手遊新作《風色幻想 SP 手機版》，將以台灣作為首發市場，結合雙方技術及服務強項，弘煜科專注於開發與企劃內容，並提供穩定的遊戲服務，遊戲新幹線則以累積多年的玩家經驗，負責遊戲營運、行銷推廣、社群經營及客服等運作。

《風色幻想》為弘煜科研發的知名遊戲代表作品，其 IP 已衍伸創作出多代單機及線上系列遊戲，《風色幻想 SP 手機版》是以單機遊戲《風色幻想 SP－封神之刻》，改編還原製作的全新策略戰棋手遊。

此外，針對現有遊戲產品部分，遊戲新幹線與宇峻奧汀今日發表聯合聲明表示，遊戲新幹線代理的線上遊戲《三國群英傳 Online》台港澳營運授權合約期將結束，基於產品整體發展策略考量，將在 6 月 7 日回歸原廠宇峻奧汀 (3546-TW) 接續提供服務，不過，遊戲新幹線仍將繼續在系列作品《三國群英傳 M》手遊中為玩家提供服務。