《天堂2M》預約人數創台手遊紀錄 智冠今年EPS至少增2.5元

韓國遊戲大廠 NCSOFT 推出的手遊大作《天堂 2M》，事前預約突破 352 萬人次，創台灣手遊史上最高紀錄，遊戲並於今 (24) 日正式上市；據悉，未來該款手遊在金流、部分行銷及客服業務上，與智冠 (5478-TW) 合作，法人估《天堂 2M》今年將貢獻智冠 EPS 至少 2.5 元起跳。

《天堂 2M》為 NCSOFT 推出的《天堂 M》續作，在韓國上市前事前登錄達 700 萬人次，創韓國最高紀錄，上市 4 天後便超越《天堂 M》，成為韓國營收排行第一的手遊；且上市不到 3 個月，營收已達新台幣 45 億元，成為《天堂》IP 系列作中吸金能力最強的遊戲。

《天堂 2M》今日在台灣上市前，事前預約成績報捷，7 日內人數就已突破 120 萬，截至遊戲上市前，事前預約人數更突破 352 萬人次，創台灣手遊史上新高紀錄。

《天堂 2M》由 NCSOFT 發行營運，其台灣子公司 NC Taiwan 負責在地化服務工作，智冠負責部分落地、線上行銷及客服業務，並傳出《天堂 2M》在金流上，將與智冠 MyCard 合作。

目前 MyCard 點數卡在台灣市占率約 6 成，雖然手遊市場還有 iOS 及 Android 平台競爭，但近年來智冠 MyCard 營收穩定成長，為主要營運動能之一。

法人指出，該款手遊上市到年底前，一個月金流規模平均預估 3 至 4 億元，以智冠 MyCard 抽成比例約 10% 推算，可望貢獻智冠今年 EPS 超過 1 元；行銷部分，以抽成 7% 推算，年底前可望貢獻 EPS 超過 1.5 元。也就是說，光是《天堂 2M》今年就可望挹注智冠 EPS 超過 2.5 元。

除《天堂 2M》外，智冠今年另一大成長動能，將來自 IP 授權業務。智冠 IP 授權中國遊戲廠紫龍遊戲開發的新手遊《天地劫：幽城再臨》告捷，推出後迅速登上中國 App Store 暢銷榜第三名。法人估，以智冠可抽成約 5% 授權金推算，今年底前，該款手遊的 IP 權利金將貢獻智冠 EPS 達 6-7 元。