智冠去年每股賺7.76元 擬配息6元 雙寫十年新高

智冠科技 (5478-TW) 今 (17) 日公告去年財報，全年稅後純益 9.44 億元，年增 55%，每股純益 7.76 元，寫近 10 年來新高；董事會並通過擬配息 6 元，同創 10 年新高，現金殖利率約 5.38%。

智冠去年第四季營收 16.66 億元，季減 7.29%，年增 10.7%，毛利率 53.6%，季增 4.67 個百分點，年減 1.6 個百分點，營益率 14.2%，季增 0.61 個百分點，年增 1.9 個百分點；稅後純益 2 億元，季減 17.7%，年增 21.2%，每股純益 1.65 元。

智冠去年營收 72.68 億元，年增 26.7%，毛利率 51.44%，年增 3.14 個百分點，營益率 15.24%，年增 2.24 個百分點；稅後純益 9.44 億元，年增 54.57%，每股純益 7.76 元。

智冠董事會並通過去年盈餘分派案，每股擬配息 6 元，創近 10 年來新高，配息率 77%，若以今日收盤價 111.5 元計算，現金殖利率達 5.38%。

智冠去年受惠遊戲經銷通路穩健成長，加上子公司遊戲新幹線去年首季推出與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳 M》，及代理端遊《古劍奇譚網路版》兩款新作上市熱銷，而網路廣告行銷及金融科技業務也持續擴增，加上金融科技子公司順利轉盈，帶動整體營收、獲利同步成長。