智冠去年營運基期高 今年續拚成長

智冠 (5478-TW) 今 (30) 日召開法說，財管中心總經理鍾興博指出，今年遊戲多集中在下半年推出，下半年表現將優於上半年，而去年獲利創近 10 年新高，基期較高，今年將持續努力，朝穩定成長目標邁進。

智冠活化 IP 佈局有成，今年一大成長動能將來自 IP 授權業務。智冠 IP 授權中國遊戲廠紫龍遊戲開發的新手遊《天地劫：幽城再臨》告捷，推出後迅速登上中國 App Store 暢銷榜第三名，且下半年也將陸續在中國、東南亞等地推出。

法人預估，若以 2 年前該公司類似風格的遊戲《夢幻模擬戰》上市時，在全球寫下年營收新台幣 70 億元的成績來推算，今年智冠透過 IP 授權《天地劫：幽城再臨》取得的授權金，就可貢獻約 1 至 2 億元的抽成分潤。

接續在《天地劫：幽城再臨》後，鍾興博表示，下一款 IP《炎龍騎士團》授權對象今年將會定案，授權後將正式啟動開發。

至於遊戲研發子公司中華網龍 (3083-TW) 今年上半年將營運現有遊戲，下半年會推出《尋秦記 M》及《天子傳奇 M》。遊戲代理事業遊戲新幹線，也將有代理戰棋類手遊新作準備上市。

近期上市的韓國遊戲大廠 NCSoft 旗下手遊大作《天堂 2M》，智冠在部分網路行銷、金流上也與其合作，旗下負責遊戲營運行銷服務的子公司智凡迪，便幫《天堂 2M》建立客服團隊；鍾興博指出，未來智凡迪能否轉盈轉錢，端視該款手遊的營運規模。

在網路行銷業務方面，鍾興博指出，目前國內數位廣告市場維持跳動式成長，子公司一帆數位與智酷媒體已是 Facebook、Google 數位廣告領域合作夥伴，現有客戶以電商、遊戲為主，去年已取得建商新客戶訂單，在其他業務領域的開拓能否有更好掌握，是今年營收成長的關鍵。

金融科技子公司藍新集團去年線上代收金流規模達 530 億元，今年將致力拓展線下市場。鍾興博指出，若只做線上市場，去年獲利金額不只 2000 萬元，但只做線上金流價值不高，盼拓展金流規模，因此積極投入線下市場。

藍新集團今年目標為線下實體卡機佈局達 1 萬台，較去年的 1000 台大增。鍾興博表示，今年藍新營收會增加，但將投入設備投資等支出，因應線下布局。



