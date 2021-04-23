環球購物攜手台塑裝設UVC LED空氣除菌系統 全台百貨首見

冠德 (2520-TW) 旗下環球購物中心 Global Mall 今 (23) 日宣布祭出百貨 2.0 防疫措施，攜手台塑集團旗下的福機裝公司啟動「科技抗疫」，於 Global Mall 新北中和店裝設「UVC LED 空氣除菌系統」，成為全台第一家裝設此系統的百貨業，全力打造安心的商場空間，並提升公共環境品質。

UVC LED 空氣除菌系統利用深紫外線直接破壞病菌結構，降低環境中細菌病毒濃度、改善空氣品質。(圖：環球購物提供)

台塑集團行政中心常務委員王文潮、環球購物中心董事長馬志綱今日共同揭示百貨第一家裝設「UVC LED 空氣除菌系統」成果。

UVC LED 空氣除菌系統是結合空調系統，透過深紫外線 LED 晶片照射，瞬間破壞空氣中各種細菌病毒生命中樞結構，阻止其複製繁殖，有效防止腸病毒、流感病毒、新冠病毒等常見細菌病毒，營造安全舒適的空間環境。

王文潮說明，新冠肺炎疫情流行屆滿一年，據許多國際機構證實，病毒會經室內空氣中的懸浮微粒傳播，而 NKFG 福機裝的紫外線晶片 (UVC LED) 在去年已由日本宮崎大學實驗證明，可有效抑制各種細菌病毒在空氣中傳播的風險，並抑制新冠病毒的傳染力達 99.9% 以上。

環球購物中心董事長馬志綱則表示，環球購物長期推動健康永續生活，很榮幸與推動健康的福機裝公司攜手合作，隨著防疫和注重健康已成為全民生活的新常態，環球購物的全面化「健康防疫」，將更進一步升級成「科技抗疫」，希望不僅讓每個顧客和員工都能享有更健康的環境，更拋磚引玉推廣到更多大型商場空間、公共環境，促進大眾健康。

新北中和環球購物中心於 1 月底起，在主要人潮聚集區的空調箱裝設 UVC LED 空氣除菌系統，利用深紫外線直接破壞病菌結構的功能，有效降低環境中細菌病毒的濃度，並改善室內空氣品質；據「NKFG 福機裝」空氣監測採樣數據顯示，即使環境人流數多的時候，檢測總菌落數仍維持在約 200 CFU/m3(菌落數 / 立方公尺)，遠低於環保署公告室內環境空氣品質 1500 CFU/m3 標準。

環球購物再次強調，儘管近來台灣防疫有成，環球購物防疫仍不鬆懈，商場空間定期進行全館消毒、各出入口量測體溫、備有酒精消毒液，公共區域每兩小時酒精消毒一次，且營業時間全天候排換空氣。

同時，環球購物百貨是首家於美食街裝設隔板的業者、主題餐廳採實名制、量測體溫、館內配置地貼桌貼以提醒維持社交距離、親子樂園每日全面消毒，而娃娃車租借使用前後也是全車酒精消毒，且全體員工自疫情以來皆維持配戴口罩、每日測量體溫，全力打造安心商場。