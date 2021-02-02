白銀由8年高點回落 Natixis：不會有軋空行情 結果會適得其反

法國外貿銀行 (Natixis) 貴金屬分析師 Bernard Dahdah 周一 (1 日) 發表報告指出，如果散戶希望爆買白銀製造軋空行情，效果可能適得其反，因為與被鎖定的一些股票不同，白銀市場並沒有大量的空頭部位。

Dahdah 表示，社群媒體上的部分散戶可能存在一些誤解，認為一些貴金屬銀行在做空，但實際上他們只是試圖賺取價差。這種過高的興趣，反而將打擊白銀長期上漲的潛力，讓漲勢難以為繼。

白銀價格在周一衝上 8 年新高之後，引發交易所出手，芝加哥商品交易所 (CME) 將白銀期貨保證金提高至 18% ，以確保期貨市場穩定，監管機構也表明正監管市場近期活動。

亞洲周二盤中，白銀由 8 年高點跌落，現貨銀跌 1.6%，至每盎司 28.52 美元。IG Market 分析師 Kyle Rodda 表示，在芝商所提高保證金之後，引發一些獲利了結賣壓。

Dahdah 在報告中說，貴金屬銀行面臨兩類風險，而散戶無法造成影響，一是美元融資問題，二是實物交割問題。銀行從 ETF 上收到傭金，然後對沖礦業公司，並在市場波動的背景下業務上揚獲利。

他表示，突然強漲的結果，只會是保證金提高，並迫使一些投資者退出市場。

他說，2011 年，當白銀價格上漲時，芝商所的初始和維護需求在 8 天內上漲了 84%。這進而導致白銀價格下跌 20%，因為許多投機者不願負擔持有成本。