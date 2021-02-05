凱投宏觀：白銀高波動並不罕見 散戶損失預計有限

本周一 (1 日) 白銀價格一度突破每盎司 30 美元，創 8 年以來新高，不少人歸因於散戶的推波助瀾。不過凱投宏觀 (Capital Economics) 發布最新報告認為，白銀的高波動並不是新鮮事，這樣的趨勢也將持續下去。

凱投宏觀大宗商品經濟學家 James O'Rourke 表示，許多報導都提及散戶的追價，但他認為，這只是白銀又一次的高波動例子，無論是否有社群媒體存在，都會一再出現。

白銀去年成為投資人的最愛之一，全年漲幅近 50%。O'Rourke 表示，白銀的上漲因素在於：更大的避險需求、超低的實際殖利率，以及 2020 年下半年中國經濟活動的強勁反彈，共同推動了對白銀的投資和工業需求。

銀價已經由 8 年高點損失了大部分的單周漲幅，O'Rourke 指出，這是預期的結果，特別是對白銀的空頭需求不大，它的市場規模也比美國單一的小型股更大。

他表示，CFTC 的數據表明，投資者自 2019 年年中以來一直淨買入白銀。此外，白銀 ETF 主要持有者似乎是銀行和避險基金，因此散戶在白銀市場上造成的損失預計有限。

但他強調，更重要的是，這種價格波動對於白銀而言並不罕見，主要是因為白銀市場的流動性低於黃金。僅在去年，白銀單日漲跌至少 5％的交易日就有 55 個，而有 7 個交易日單日漲跌超過 10%。

凱投宏觀今年看空白銀，理由是預計下半年中國經濟擴張將放緩。他們更看好黃金，預計實物需求將回升，並幫助價格上漲。