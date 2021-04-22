日本央行短暫棄守後重新買入ETF 日股強彈2%

日本股市周四 (22 日) 強勁反彈，在連兩日大跌之後，日經 225 指數彈升 2.38%，收 29188 點。回彈的因素固然不少，但周三收盤前日本央行重新恢復購買 ETF，幫助提振了投資人購買情緒。

據《Zero Hedge》報導，由日本央行購買 ETF 的經驗顯示，過去當東證指數早盤下跌近 1% 或更多時，央行就會出手購買 ETF，避免跌勢加劇，已成為投資人認知的慣例。在本周之前，央行只在 2 月 24 日下跌 0.89% 時，未進場干預。

(圖表取自 Zero Hedge)

但過去兩天，特別是周二，東證指數足足下挫 1.2% 之後，日本央行卻毫無動作，是至少 2016 年以來未出現的情況。影響所及，日本股市周三持續下挫，東證指數盤中一度下挫逾 2%，跌至 1 個半月以來的低點。

日本央行的做法反映出最新政策的調整。日本央行在 3 月正式刪除 6 兆日圓年度 ETF 購買目標，但維持 12 兆日圓的 ETF 購買上限，並將根據需要購買 ETF。

數據顯示，日本央行最終於周三進場，購買 701 億日圓的 ETF，是今年 3 月份以來首度購買。

(圖表取自 Zero Hedge)

日本央行態度改變，與周四日股的表現一致。日股周四開高走高，除日經指數揚升逾 2% 之外，東證指數也回神收漲 1.82%，報 1922.5 點。