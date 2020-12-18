日股基金准募 側重三大產業布局配置日系創新

自 1990 年代日本房地產泡沫後，日本的討論度漸淡，鎂光燈都聚焦在美國及中國，日本的投資價值也備受忽略。不過，國泰投顧認為，不論全國經濟產值或每人平均產值，日本長期穩坐全球領先地位，日本市場中也不乏優秀、具備破壞式創新的企業，看準此商機，首域盈信日本股票基金已獲金管會核准募集，側重資訊科技等三大產業布局。

首源投資環球傘型基金目前共計 11 檔基金核准在國內募集及銷售，包括 8 檔股票型、3 檔債券型基金，主要聚焦亞洲，範圍涵蓋中港、日本、星馬及印度股市，亦有亞洲投資等級債券與全球基礎建設等。

此次首域盈信日本股票基金側重在「資訊科技、工業、消費」三大產業的佈局。此外，與傳統日本股票基金不同，此基金不投資老態龍鍾的傳統大企業，而是靈活配置把火力集中在持有具備潛力的中型企業，透過由下而上的方式選股。

截至 11 月底，首域盈信日本股票基金成立至今累積報酬率 124.93%。國泰投顧分析，僅 63% 的日本上市公司被研究員追蹤，反觀美國則是 99% 企業都被仔細研究、放大檢視，顯示日本股市中隱藏許多未被發掘的投資鑽石。

此外，首域盈信日本股票基金避開傳統的大型金融業與汽車業，找尋具備破壞式創新潛力的公司，追求中長線報酬。展望後市，國泰投顧認為，該基金現階段側重資訊科技、工業、消費三大產業，掌握趨勢主流，搶先參與 5G 通訊供應鏈、電子商務、亞洲最大成熟內需市場等投資利多，追求日系創新帶來的長線報酬。