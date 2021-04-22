三星或收購車用晶片廠 小摩：目標更可能是美國大廠

全球晶片短缺問題持續，在今年初就有消息傳出南韓三星電子 (Samsung Electronics) 有意向車用半導體製造商提出併購，以爭取更多的市占。對此，小摩 (JP Morgan) 在一份報告中預期，三星電子更有可能會考慮收購美國汽車半導體公司，而不是市場所傳言的恩智浦。

報導指出，目前三星電子的資產負債表上有 1140 億美元現金，負債不到 200 億美元，1000 億美元左右其實就足夠買下車用半導體公司。小摩分析師 JJ Park 認為，三星電子將尋找收購美國汽車半導體公司的機會，恩智浦並非唯一個選項。

Park 在報告中指出，三星電子收購的潛在目標可能包含美國德州儀器 (TXN-US)、微芯科技 (MCHP-US)、和亞德諾半導體 (ADI-US)。不過，Park 認為，歐洲車用半導體公司像是意法半導體 (STMicroelectronics) 或英飛凌 (Infineon) 都不會是三星收購的目標。

小摩分析師所提到的 6 家半導體公司，平均市值為 680 億美元 (約 76 兆韓元)。截至 2020 年第三季，三星電子手持的現金總額為 116 兆韓元。

自去年年底以來，汽車業一直在努力解決晶片供應短缺的問題，其中原因包括新冠肺炎疫情相關的防疫封鎖迫使東南亞停工，以及受到美國制裁的中國科技巨頭華為的大量採購。

車用晶片的短缺已經促使美國汽車製造商通用汽車 (GM-US) 在延長了 3 家北美廠的減產計劃，而本田汽車和日產汽車的銷量也受到短缺的影響，預估兩家公司在本財政年度 (截至 3 月) 的總銷量將減少 25 萬輛。

根據調研公司 IHS Markit 的數據顯示，車用晶片的短缺很可能會在第一季影響全球近 100 萬輛輕型汽車的產能，高於先前所估的 67.2 萬輛，但今年內大部分汽車生產可望恢復正常。