韓媒：三星5月將宣布赴美設廠計畫 選址德州可能性最高

市場盛傳多時的三星電子 (Samsung Electronics Co.) 赴美投資計畫，據韓媒《business korea》報導，可能在下個月宣布，其中在美國設立第二家工廠的投資估計為 170 億美元。

報導指出，三星下個月可能會宣布美國及南韓平澤兩地的投資計畫，合計超過 50 兆韓元 (約 447.4 億美元)。

其中，針對美國第二廠的投資估計為 170 億美元，地點可能是德州、亞利桑那州和紐約州之一，德州奧斯汀是最可能的建廠地點。

早前報導指出，三星的赴美建廠計畫，預計今年開始建廠，從 2022 年開始安裝主要設備，最早在 2023 年開始運作。

三星在去年 10 月已向德州 Travis 郡申請，購買現址主要廠區旁的 258 英畝土地。三星於 1996 年在奧斯汀成立辦事處，之後將半導體廠區進行了兩次擴建。

平澤 P2 工廠則是三星今年主要增產對象，有報導稱，近日三星已經完成對晶圓代工及 NAND Flash 產線設備的導入。

報導稱，三星對平澤二廠投資內容，有望於下半年正式宣布，三星已自 2018 年破土動工建設平澤二廠，並於 2020 年 8 月開始，在平澤 P2 工廠導入 EUV 技術量產 16GB LPDDR5。